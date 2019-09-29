В родном селе Беимбета Майлина прошла научно-практическая конференция, посвященная 125-летию со дня его рождения

Костанай. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Доме культуры в родном селе Беимбета Майлина Айет в Костанайской области состоялась научно-практическая конференция, посвященная 125-летию со дня рождения общественного деятеля, передает Kazakhstan Today.

На мероприятие приехали представители научной и творческой интелигенции, этнокультурных объединений со всего Казахстана. Среди них молодые ученые, историки и литературоведы.

Как сообщил заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев, специально для молодых ученых акимат учредил единовременную стипендию имени Беймбета Майлина.

Творческое наследие Майлина занимает особое место в истории казахской литературы. Он успел поработать по многих жанрах. В каждом из них он познал успех. Его прозаические и драматургические произведения высоко оценены в казахской литературе. Он также внес вклад в становление и развитие казахской журналистики. Совместно с Мухамеджаном Сералиным он заложил основы газеты "Ауыл", а в последние годы жизни трудился редактором в газете "Казак адебиеті", - напомнил замакима.

Конференцию вел Акылбек Шаяхмет - кандидат филологических наук, профессор КГУ, член правления Союза писателей Казахстана, член-корреспондент Международной Академии творчества, Почетный журналист Казахстана и Почетный гражданин Костаная. По его словам, Беимбет Майлин внес огромный вклад в расцвет в казахской литературе таких жанров, как проза, поэзия и драматургия.

На конференции выступили председатель Союза писателей Казахстана Улыгбек Есдаулета, президент АО "Редакция газеты "Егемен Казакстан" Дархан Кыдыралі, ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук института истории и государства Кундызай Еримбетова. О дружбе Беимбета Майлина и Габита Мусрепова рассказал поэт Адильгазы Кайырбеков - руководитель литературно-мемориального комплекса Сабита Муканова и Габита Мусрепова из Алматы. О роли Беимбета Майлина в создании газеты "Ауыл" рассказал главный редактор газеты "Костанай Таны" Жанузак Аязбеков.

На конференции присутствовала внучка Беимбета Майлина Дамен Сейтжанова. Она отметила высокий уровень организации всех мероприятий, посвященных юбилею ее знаменитого дедушки, и выразила огромную благодарность за память о нем и уважение к его творчеству.

Всю свою жизнь дедушка посвятил служению родному народу. Три великих писателя Майлин, Жансугуров и Сейфуллин считались врагами народа. В настоящее время они оправданы, а их имена возвеличены. Я рада, что память Беимбета в районе, названном в честь него, помнят и чтят", - сказала Дамен Сейтжанова.

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