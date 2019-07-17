В ряде областей Казахстана ожидается очень сильная жара

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - В Костанайской, Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской областях ожидается очень сильная жара, говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.

"Днем 17 июля в Костанайской области ожидаются местами сильная жара 35 градусов, ветер северный местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, днем 17-19 июля в Кызылординской, днем 18-19 июля в Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской областях местами ожидается очень сильная жара 40-45 градусов.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

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