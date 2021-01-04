В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

В Павлодарской области ночью 4 января сохранится сильный мороз, 35-40 градусов ниже нуля. Местами будет туман. В областном центре этой ночью синоптики обещают мороз 38-40 градусов. Временами возможен туман.
4 января в Западно-Казахстанской области РГП "Казгидромет" прогнозирует туман и низовую метель. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
Ночью 4 января на севере Алматинской области ожидается сильный мороз, до минус 30 градусов. Местами ожидается туман.
В Кызылординской области в понедельник усилятся восточный и северо-восточный ветры - до 15-20 метров в секунду.
В некоторых районах Мангистауской области ожидается туман.
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