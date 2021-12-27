В ряде регионов Казахстана перекрыли трассы из-за непогоды

ТАЛЫДКОРГАН. 26 ДЕКАБРЯ - В Алматинской и Западно-Казахстанской областях из-за непогоды перекрыли участки дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматинской области (туман, ограничение видимости) с 11.30 26 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 76-м - 161-м километрах автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, участок между городом Капшагаем и поселком Сарыозек.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области из-за метели и ограниченной видимости с 20.05 часов (по времени Нур-Султана) 25 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 4-м - 104-м километрах автодороги Уральск - Таскала - граница РФ, участок Уральск - граница РФ.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и безопасности Мининдустрии рекомендует автомобилистам воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения сложных ситуаций можно обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.