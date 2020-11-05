Караганда. 4 ноября. Kazakhstan Today - В селе Актогай Карагандинской области в поврежденных ураганом домах восстановили кровлю, передает Kazakhstan Today.

В селе Актогай Карагандинской области завершили ремонтные работы в домах, в которых в июне снесло сильным ветром крыши. Ураган повредил кровли 15 частных строений и 5 двухэтажек. В районном центре была объявлена ЧС природного характера. Из бюджета выделили деньги на ликвидацию последствий.

В настоящее время во всех 20 домах кровлю восстановили. Жители довольны ремонтом.

В Актогае из-за урагана также пришлось ремонтировать большое количество оборудования и линий электропередачи.

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