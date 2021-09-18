В селе Туркестанской области школьники вынуждены учиться в бывших туалетах

ТУРКЕСТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В бывших туалетах вынуждены учиться дети в селе Акжол Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Школа, построенная 45 лет назад, не может вместить всех учеников. Поэтому преподаватели размещают их, где придется. Возмущенные родители заручились поддержкой учителей и потребовали от местных чиновников срочно исправить ситуацию, сообщает телеканал КТК

Жители села Акжол в Келесском районе говорят, сами учились в этой школе, а теперь туда ходят их дети и даже внуки. И сидеть за той же партой, что и твоя бабушка, совсем не образное выражение. За 45 лет, что стоит школа, уверяют взрослые, здесь ни разу не меняли мебель.

Еще я помню, что в этой школе как были, я училась в 76-м году, эти до сих пор стоят стулья. Да, эти парты и доски такие же!" - говорит местная жительница Гаухар Джураева.

За долгие годы школа не видела толкового ремонта. А все, что делается, - за счет родителей и учителей, которые пытаются создать детям хоть какие-то условия. Но что точно не в их силах, так это построить новое здание. В старом, рассчитанном на 600 мест, сейчас учится почти тысяча человек. Места всем не хватает.

Из-за того что кабинетов не хватает, мы и лабораторию, и архив - все переделали под классы. Любое даже самое маленькое помещение. Но места для всех учеников все равно катастрофически мало. Хочется, чтобы пока это здание нам передали. А потом и новую школу построили", - говорит заместитель директора школы Луиза Акбай.

Дошло до того, что парты теперь стоят даже в помещениях, предназначенных под туалеты. При этом буквально через дорогу стоит здание. Оно пустует уже около пяти лет. Числится на балансе Министерства обороны. Учителя давно просят отдать его школе, чтобы перевести туда часть детей. Но о проблемах как будто никто не слышит. Даже в этот раз на собрание ни начальник отдела образования, ни аким не приехали. Лишь методист, в арсенале у которого порция обещаний.

В будущем, как только новые парты, стулья, доски придут, мы сюда все это отправим. Но когда и сколько, пока сказать не могу. Будем смотреть, советоваться. Обо всем, что я сегодня здесь увидел, начальству обязательно доложу", - сказал методист отдела развития человеческого потенциала Келесского района Насыр Сманов.

Сельчан такой ответ возмутил. Они уверены, что проблемы школы нужно было решать до начала учебного года, и требуют построить новое здание.





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