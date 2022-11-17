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В Семее открылась выставка портретов Достоевского

16.11.2022, 13:52 20176
Фото: bigasia.ru
Семей. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее в литературно-мемориальном музее имени Ф.М. Достоевского торжественно открылась выставка "Портреты Ф.М. Достоевского из фондов музея", приуроченная ко дню рождения писателя.
 
Работы известных российских и казахстанских иллюстраторов дополнили яркие рисунки талантливых ребят из Международной художественной школы - клуба ЮНЕСКО, созданные в год 200-летнего юбилея Ф.М. Достоевского в рамках проекта представительства Россотрудничества в Казахстане #Достоевский200, сообщает bigasia.ru.
 

Широкое празднование 200-летия Ф.М. Достоевского, свидетелями которого мы стали в прошлом году, эхом множества ярких проектов продолжает отзываться в Казахстане. Подчас именно зрительская и читательская аудитория формулирует запрос на все новые и новые события. Мы видим, что казахстанцы любят и хорошо знают русскую литературу, и надеемся, что новые выставки в Семее придутся им по душе", - рассказала руководитель культурных и просветительских проектов Русского дома в Астане Ольга Скальчук.

 
Посетить выставку можно до 11 декабря по адресу: г. Семей, ул. Достоевского, 118.
 

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Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

16.11.2022, 21:27 8051
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Кызылординской, Жамбылской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Мангистауской, Павлодарской и Жетысуской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
17 ноября на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
17 ноября на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юго-западе области туман. Ветер западный, ночью и утром на юге, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
17 ноября на западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области гололед. Ветер юго-восточный, ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
 
17 ноября на западе, востоке и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, в центре области ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы 17 ноября ночью ожидаются туман, гололед.
 
17 ноября на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
В Шымкенте 17 ноября ночью и утром временами ожидается туман.
 
17 ноября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
17 ноября на севере, западе Абайской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, на западе, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
17 ноября в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе области 15-20 метров в секунду.
 
17 ноября на севере, востоке Павлодарской области сохраняется низовая метель. Ветер западный, ночью на большей части, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
17 ноября на юге, востоке, в центре и горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, временами порывы 23-28 метров в секунду.
 

Жительница Петропавловска попросила полицейских забрать у нее внучку

16.11.2022, 19:58 10661
Жительница Петропавловска попросила полицейских забрать у нее внучку
Фото: пресс-служба МВД РК
Петропавловск. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 15 ноября в отделение ювенальной полиции управления полиции Петропавловска поступило сообщение из отдела опеки и попечительства о том, что 39-летняя женщина просит помочь решить судьбу ее трехмесячной внучки, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
По словам жительницы Петропавловска, в конце октября 18-летняя мать ребенка уехала на заработки в другой город и не возвращается. Бабушка просит госорганы забрать у нее ребенка.
 
Сотрудники отделения ювенальной полиции составили акт, после чего девочку поместили в многопрофильную детскую областную больницу.
 
В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение матери ребенка. В отношении нее будут приняты меры административного характера с комиссионным рассмотрением вопроса о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
 

Предприниматели СКО пожаловались на нехватку железнодорожных вагонов для экспорта продукции

16.11.2022, 16:19 15471
Предприниматели СКО пожаловались на нехватку железнодорожных вагонов для экспорта продукции
Фото: railways.kz
Петропавловск. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи предпринимателей Северо-Казахстанской области с первым вице-министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым представители ТОО "DEZ" - крупного производителя высококачественной муки пожаловались на нехватку крытых железнодорожных вагонов для экспорта продукции, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".
 
По данным НПП, предприятие экспортирует свою продукцию в такие страны, как Узбекистан, Афганистан, а также южные и западные регионы Казахстана.
 

Транспортные и экспедиторские компании вагонов не могут в полном объеме обеспечить нашу потребность по крытым вагонам, объясняя это тем, что основная часть вагонов отдана в аренду российским компаниям. При этом отечественные компании готовы оплачивать такую же стоимость за каждый вагон, тем самым обеспечивая бесперебойную поставку по экспортным контрактам. В месяц нам требуется 100-150 вагонов", - заявил директор ТОО "DEZ" Зекаи Танрикулу.

 
Как отметил Арман Шаккалиев, повышенный спрос на вагоны в стране сегодня действительно есть, что вызвано сезоном, а также значительной разницей в тарифах на эти услуги с соседней Россией, где стоимость почти на 40% выше, чем у нас. Тем не менее задача об увеличении подвижного состава перед транспортно-логистическими компаниями поставлена еще премьер-министром. При этом было поручено отдавать приоритет именно экспортерам-переработчикам.
 
Также в ходе встречи представители ТОО "Радуга" подняли вопрос субсидирования затрат на экспорт.
 

Нашей компанией подано 6 экспортных заявок, но в течение квартала МВК не проводилось, поэтому нам до сих пор не известно, будут они субсидированы или нет. "Казтрейд" молчит", - отметил заместитель генерального директора по развитию и продвижению отечественного производства ТОО "Радуга" Даурен Катранов.

 
Как пояснил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, процесс затянулся из-за большого объема заявок.
 

Общий объем заявок, по-моему, порядка 4,5 млрд тенге. Все это будет до конца года проработано, такую задачу мы для себя уже поставили", - заявил вице-министр.

 
Проблему с постоянно вводимыми ограничениями на вывоз продукции, в том числе растениеводческой, на встрече поднял член регионального совета палаты предпринимателей СКО, директор ТОО "GREEN GOLD SKO" Канат Баймухамбетов.
 

В начале года были определенные запреты и сдерживание на экспорт масла подсолнечного и маслосемян. Северо-Казахстанская область в этом году увеличила посевные площади на 20% именно семечек. Сейчас нам дали коридор в районе двух месяцев - ноябрь и декабрь для экспорта, но, к сожалению, из-за проблем с логистикой, отсутствием подвижного состава мы не можем экспортировать ни в Китай, ни в Узбекистан. А уже в январе планируется введение пошлины на экспорт семечек, ограничения на экспорт масла. Чего нам ожидать и как готовиться к экспорту?" - задал вопрос он.

 
Как отметил Арман Шаккалиев, в этом вопросе действительно необходимо найти золотую середину, поскольку такие жесткие меры стали палкой о двух концах.
 

Такими мерами мы увеличили объем экспорта переработанного масла, с другой стороны, многие производители говорят, что у них на складах прошлогодний урожай портится. Здесь, чтобы золотую середину найти, мы с Минсельхозом сейчас формируем баланс, исходя из которого будет определена квота", - пояснил первый вице-министр торговли и интеграции.

 
Также на встрече были подняты вопросы стабфонда и сдерживания цен. Арман Шаккалиев сообщил, что ведомство постепенно откажется от прямого ценового регулирования, перейдя на рыночную модель, поскольку тот объем товара, который закупается стабфондом в момент наиболее конкурентной цены в сезон и выдается в межсезонье, существенного влияния на рынок не оказывает.
 

Фактически это не тот объем продукции, который может повлиять на цену. Поэтому важно говорить о том, что, наверное, эффективнее все-таки выделять средства на оборотную схему - финансирование оборотных средств сельхозпроизводителей. Здесь я хочу проинформировать вас, что меняется модель типовых правил, согласно которым деньги будут выделяться на год вперед", - заявил он.

 
По словам Армана Шаккалиева, это даст возможность сельхозтоваропроизводителям уже в январе получать деньги по форвардной схеме на закуп необходимых ГСМ, семян и так далее.
 

То есть мы переходим на рыночную модель, поэтапно уходим от прямого ценового регулирования. Предполагается, что государство напрямую в вопросы ценообразования вмешиваться не будет", - пояснил он.

 

Свыше 300 электроавтобусов поставят в Астану в 2023 году

16.11.2022, 16:13 16351
Свыше 300 электроавтобусов поставят в Астану в 2023 году
Фото: Акимат Астаны
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в 2023 году на линию выйдут свыше 300 электроавтобусов, которые позволят значительно обновить автопарк, ввести новые маршруты, сократить интервал ожидания автобусов на остановках, сообщает пресс-служба акимата столицы.
 

ТОО "City Transportation Systems" на данный момент ведется работа с тремя инвесторами по обновлению и пополнению автобусного парка более 300 электроавтобусами. За счет частных инвестиций в городе также построен автобусный парк", - проинформировали в акимате Астаны.

 
Ранее в Астане на линию было выпущено 115 электроавтобусов. В зимний период текущего года планируется выпустить на линию еще 50 электроавтобусов. Преимущества электроавтобусов в их экологичности: отсутствие вредных выбросов в атмосферу, экономность при их эксплуатации.
 
Кроме того, по данным пресс-службы, с начала текущего года проведена работа по оптимизации 27 схем маршрутов общественного транспорта, запущены новые маршруты, внедрены новые участки Bus lane, добавлены 15 остановочных пунктов.
 

За последние годы также установлено 70 теплых остановок, еще по 20 теплым остановкам ведутся работы по подключению к инженерным сетям", - добавили в акимате.

 
Стоит отметить, что в Алматы, несмотря специфику города, электроавтобусы не закупают.
 
Ранее основными экологическими проблемами города Алматы названы загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.
 
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, теплоэнергетические комплексы (ТЭЦ-2,3), негазифицированные дома и дачи Алматы и Алматинской агломерации, производственные предприятия.
 
По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
 

В Алматы тысячи человек вторые сутки остаются без воды

16.11.2022, 15:13 17871
В Алматы тысячи человек вторые сутки остаются без воды
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В верхней части Алматы в микрорайонах Ерменсай, Нур Алатау, Ремизовка тысячи человек вторые сутки остаются без воды в результате аварии на водопроводе в районе Ерменсайской подстанции.  

Огромное количество частных домов перестали получать воду со вчерашнего дня, есть риск промерзания водопроводных коммуникаций из-за ночных заморозков. Ведутся аварийные работы, пока устранить аварию не удается. По неподтвержденным данным из источников агентства, авария произошла в результате несанкционированных врезок в магистральную трубу. В районе повреждения трубы постоянно собирается большое количество возмущенных местных жителей, требующих решения проблемы", - сообщили местные жители корреспонденту агентства с места событий.  

 
По словам жителей, причиной происшествия стала несоразмерная застройка предгорий с незаконными действиями застройщиков в виде засыпки природных оврагов, срезания склонов для возведения сейсмоопасных и оползнеопасных строений, в основном на продажу приезжим, которые не имеют представления об ограничениях и нормах строительства в предгорьях.

С целью ввода в эксплуатацию частных и общественных строений: офисов, детсадов, образовательных учреждений, гостиниц, бань и пр. проводятся сверхпротяженные линии канализации с сотнями коммерческих врезок и авариями на канализации, которые приводят к экологическим катастрофам местного масштаба, затоплению канализационными сточными выбросами частных домов и территорий, существующих здесь еще с середины прошлого века. Жалобы и запросы жителей остаются без ответов властей, люди уверены в масштабной коррупции при продаже земель сельхозназначения и охраняемых природных угодий незаконным застройщикам и их хозяевам.
 
Местные жители просят агентство обратиться к президенту Казахстана, в правоохранительные и уполномоченные государственные органы с просьбой от населения прекратить незаконное строительство в горах, проверить все врезки в водопровод, работы по прокапыванию траншей на автомобильных дорогах и проведению и эксплуатации канализационных коммуникаций, с просьбой защитить права и интересы граждан, спасти хрупкую экологию предгорий Алматы.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня перед общественностью Алматы, назвал транспорт и уплотняющую застройку в Алматы основными причинами загрязненного воздуха.  

Ранее президент дал ряд поручений по улучшению дорожно-транспортной системы города.

Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Также известные общественные деятели заявили, что Алматы превратился в опасный город из-за уплотняющей застройки.

Недавно стало известно, что акимат Алматы вывел в жилую зону часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.

Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.
 

Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы

16.11.2022, 13:58 21041
Фото: telegram/БОРТ№1
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы.

Как сообщает "БОРТ№1", авторами памятника являются скульптуры Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.


Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет 5 метров.

Также глава государства посетил дом-музей Ахмета Байтурсынулы, где ознакомился с обновленными экспозициями.


 

Мы будем делать выводы - президент о безразличии богатых бизнесменов к судьбе страны

16.11.2022, 12:24 22671
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об игнорировании богатыми бизнесменами призывов к социальной ответственности.
 

Мы строим государство, основанное на принципах солидарности и взаимной ответственности. Я постоянно призываю наших богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты. В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстраненность, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране", - сказал президент на встрече с общественностью Алматы.

 
Он подчеркнул, что подобная позиция предпринимателей вызывает вопросы.
 

По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук… Мы будем делать выводы", - предупредил Токаев.

 
Он рассказал, что состоятельные люди в других странах участвуют в решении не только внутренних проблем, но и содействуют продвижению национальных интересов за рубежом, используя свои связи.
 

Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм. Относиться ко всему происходящему вокруг по принципу "моя хата с краю" недопустимо", - резюмировал глава государства.


В январе этого года в ходе встречи с представителями крупного отечественного бизнеса Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-сообщество проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики.

Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма", - сказал президент.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

16.11.2022, 08:39 22001
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана по-прежнему сохраняет свое влияние Атлантический циклон, с которым пройдут осадки (дождь, снег), на северо-западе, севере, в центре снег, на юге страны сильные осадки (дождь, снег).
 

По республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Сутки на западе, юге, в горных районах Жетысуской области, на севере, юге, в горных районах Жамбылской области, днем в горных, предгорных районах Алматинской области, утром и днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Алматы: осадки (дождь, снег), температура воздуха днем составила +1 - +3°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.

В Астане: снег, -5, -7°C, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

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