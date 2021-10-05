В семи областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 октября ночью на севере Атырауской области ожидаются заморозки 1 градус. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере и на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

5 октября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

5 октября в Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, на юге, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

5 октября на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. Ветер северо-восточный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Утром и днем 5 октября на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

5-6 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, северо-западный, днем 5 октября на севере области, сутки 6 октября на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 5 октября на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер северный, днем на востоке области 15-20 метров в секунду.

Напомним, синоптики прогнозируют новую волну похолодания в Казахстане.

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