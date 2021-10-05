В семи областях объявили штормовое предупреждение

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отрог Северо-западного антициклона продолжит смещаться на территорию РК, вызывая дальнейшее понижение температуры воздуха. Однако уходящий циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северные, центральные и восточные области Казахстана – пройдут осадки (дождь, снег), ожидается усиление ветра, на севере с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Алматинской области ожидается туман.
В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, днем на юго-западе области и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Утром и днем на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.
В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью на севере до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду.
На юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на западе, севере, юге Атырауской и Актюбинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Костанайской области ожидаются на севере туман, днем на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на юго-востоке гололед, днем на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Нур-Султане ожидаются осадки (снег), температура воздуха - 0+2 градуса по Цельсию, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
В Алматы - переменная облачность, температура воздуха составит +13+15 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - В Алматы ряд зданий в Алмалинском районе на день отключат от холодной воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 августа, с 09.00 до 20.00, будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Шарипова - Карасай батыра - Байзакова - Толе би. Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сообщили в пресс-службе компании "Алматы Су".
Фото: novostipmr.com
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с 5 по 7 октября ожидается понижение температуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В течение периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, который принесет прекращение осадков, и дальнейшее понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".
Как прогнозируют синоптики, погоду северных, восточных и юго-восточных регионов страны обусловит уходящий циклон - пройдут осадки в виде дождя и снега, 6 октября в горных районах - сильные осадки. С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель.
Ночью на западе республики температура воздуха понизится до 0-5 градусов мороза, на северо-западе, севере и в центре до 5-10 градусов мороза, на востоке до 3-11 градусов мороза.
На юге, на большей части территории, в ночные часы ожидаются заморозки 1-6 градусов.