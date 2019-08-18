В сети появилось видео избиения детей в лагере Туркестанской области

Туркестан. 17 августа. Kazakhstan Today - В сети появилось видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с детьми лагере "Сункар" в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

По словам автора, действие разворачивается городе Ленгере. На видеозаписи видно, как девушка пинает мальчика, дергает за волосы и угрожает детям. Присутствует и ненормативная лексика, сообщает Almaty.tv

Из неофициальных источников сообщается, что ребята переслали снятый материал по мессенджеру и просили о помощи. В Министерстве образования сообщили, что информацию проверяют.

Я только что отправил видео в департамент. Жду ответ", - заверил пресс-секретарь МОН РК Арман Жунусов.

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