Туркестан. 16 августа. Kazakhstan Today - Воспитатель лагеря в Туркестанской области побила четырех детей, передает Kazakhstan Today.

В интернете и в СМИ появилось видео инцидента, где воспитательница лагеря наносит телесные повреждения несовершеннолетним. Установлено, что в Толебийский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в лагере, расположенном в селе Бургулюк Толебийского района, воспитательница лагеря нанесла телесные повреждения четырем несовершеннолетним", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Факт зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, воспитатель одного из детских садов в Алматинской области жестоко обращалась с детьми , что запечатлено на видео.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства