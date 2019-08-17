Жестоко обращавшаяся с детьми воспитатель детсада в Алматинской области исчезла

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Жестоко обращавшаяся с детьми воспитатель детсада в поселке Байсерке Алматинской области исчезла, передает Kazakhstan Today.

Жертвой необычных приемов воспитания стал полуторагодовалый Богдан. Это был первый день в садике для ребенка. После дергания за нос дети все-таки уснули, но удары от помощницы воспитателя на этом не прекратились.

По информации телеканала, это частный детский сад, который работает с 2013 года.

По словам заведующей, за все время работы это первый подобный случай. Богдана из садика взволнованные родители забрали в тот же день и написали заявление в полицию. Дело на контроль взяла прокуратура. Сам детский сад продолжает работать.





"Мама мне на Ватсап отправила фотографии, спросила, что с моим ребенком. Я ее пригласила сюда, и мы уже вместе это все увидели. Конечно, это ужасно. Я сама до сих пор в шоке. Эта помощница воспитателя закончила колледж, мы ее взяли на испытательный срок. Никакой агрессии в ней я не видела", - сказала Гульфариза Касымбекова заведующая детского сада "Ниет-Ай".

О подозреваемой в жестоком обращении с ребенком известно немного. Женщина начала работать в этом саду 5 августа и до сих пор находилась на испытательном сроке. Заведующей она рассказала, что до этого трудилась в нескольких детсадах Алматы.

Сейчас уже экс-воспитательница не выходит на связь, рассказали в местном отделе образования. Ей грозит крупный штраф или общественные работы. Женщине, скорее всего, запретят работать с детьми.

Имел факт, что таким путем она укладывала детей спать. На сегодняшний день принято заявление от родителей в прокуратуру. Теперь будем ждать решение суда либо представление прокуратуры. После этого случая данной помощницы воспитателя нигде нету, она не появляется и на связь не выходит", - сказала главный специалист отдела образования Илийского района Алматинской области Арайлым Толеубекова.

В поселке сегодня работают 23 детских сада, лишь 1 из них государственный, все остальные частные. Проверять их без жалобы чиновники не имеют права. Поэтому специалисты рекомендуют родителям проявлять бдительность и регулярно просматривать видео с камер наблюдения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства