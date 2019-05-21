В Северном Казахстане к сентябрю отремонтируют мост через реку Акан-Бурлук на трассе Екатеринбург - Алматы

Петропавловск. 20 мая. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане к сентябрю отремонтируют мост через реку Акан-Бурлук, являющийся частью трассы Екатеринбург - Алматы, передает Kazakhstan Today.

Ремонтные работы моста через реку Акан-Бурлук на автодороге республиканского значения М-36 Екатеринбург - Алматы, 835-й километр, развернуты в полном объеме. Генеральным подрядчиком является ТОО "Казахдорстрой", - сообщила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол".

В рамках капитального ремонта предстоит расширить мостовое полотно, заменить балки пролетных строений, восстановить опоры. Сейчас ведутся работы по устройству промежуточных опор. Выполнены работы по заливке выравнивающего слоя, начаты работы по вязке нижней сетки.

На объекте задействованы 41 человек и 19 единиц техники.

Работы по капитальному ремонту идут по графику и завершатся в 2019 году. Проезд откроют уже в сентябре", - уточнили в компании.

Стоит отметить, что в Казахстане в текущем году запланирована модернизация социальной инфраструктуры более 50 сел . В частности, будут отремонтированы школы, детские сады, медицинские учреждения и дороги внутри населенных пунктов.

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