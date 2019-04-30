Школы, детсады и дороги отремонтируют в 52 казахстанских селах в 2019 году

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Более 50 казахстанских сел отобраны для модернизации социальной инфраструктуры в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации проекта "Ауыл - Ел бесігі" по модернизации социальной инфраструктуры сел на 2019 год акиматами областей были отобраны 52 сельских населенных пункта из числа районных центров, где планируется реализовать 454 мероприятия.

Как сообщил на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, до 2025 года проектом "Ауыл - Ел бесігі" будут охвачены 80% всех сельских жителей, или около 2 тыс. населенных пунктов с общим охватом 6,1 млн человек. Для модернизации сельских населенных пунктов разработаны региональные стандарты, предусматривающие обеспечение социальной и инженерной инфраструктурой.

Управляемая урбанизация позволит модернизировать села и повысить качество жизни населения", - сказал Мамин. Он поручил обеспечить эффективное исполнение одобренных подходов по реализации проекта, проработать нормативные акты для обеспечения своевременного финансирования проекта.

Акиматам необходимо рассмотреть возможность увеличения суммы софинансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі" из местного бюджета до 20%, в рамках социальной ответственности бизнеса - проработать с крупными предприятиями вопросы привлечения средств на модернизацию сельской инфраструктуры, а также провести работу с меценатами по благоустройству родных сел, пишет primeminister.kz

К сентябрю текущего года необходимо завершить ремонт объектов социальной инфраструктуры - школ, детских садов, медицинских учреждений и ремонт дорог внутри населенных пунктов", - подчеркнул глава правительства.

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