Петропавловск. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане ограничено движение на части автодороги Челябинск - Новосибирск, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области в связи с поднятием уровня воды в реке Ишим произошло подтопление автомобильной дороги Челябинск - Новосибирск на 528-м километре (длина - 230 метров, высота - 120 сантиметров), а также на 529-м километре (длина - 420 метров, высота - 60 сантиметров.). На участке Мамлютское кольцо - кольцо 20-го микрорайона, 525-й - 529-й километры, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта. Объезд осуществляется по автодороге Обход города Петропавловска.

Выставлены предупреждающие знаки и сигнальные столбики. Ведется круглосуточное дежурство", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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