В Северном Казахстане полицейский получил взятку в размере 1,3 млн тенге

Петропавловск. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области заместителя начальника полиции района подозревают в получении взятки в размере 1,3 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
21 апреля по подозрению в получении взятки в размере одного 1,3 млн тенге задержан и помещен в ИВС первый заместитель начальника ОП района Шал-акына. Решением Дисциплинарной комиссии ДП СКО он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный руководитель - начальник РОП - освобожден от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.
Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей, в том числе два заместителя начальника ДП. По факту получения взятки коллегами из Антикоррупционной службы проводится досудебное расследование.
Напомним, в Казахстане законодательно установлена норма, в соответствии с которой первые руководители уходят в отставку, в случае если их подчиненных уличили в коррупции.
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