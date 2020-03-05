Агентство по делам госслужбы разъяснило, кто из руководителей должен подавать в отставку в случае коррупции подчиненных

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В Агентстве по делам государственной службы дали разъяснения по вопросам ответственности политических служащих и первых руководителей государственных органов за коррупционные преступления подчиненных , передает Kazakhstan Today.

Руководитель центрального государственного органа - министры, председатели агентств, госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, - подает в отставку при совершении коррупционного преступления его заместителем, непосредственно подчиненным политическим государственным служащим, ответственным секретарем, руководителем аппарата либо руководителем областного, города республиканского значения или столицы территориального подразделения центрального государственного органа", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместители руководителей центрального государственного органа подают в отставку при совершении коррупционного преступления руководителем курируемого им ведомства или самостоятельного структурного подразделения.

Аким области или города республиканского значения, в том числе столицы, подает в отставку при коррупции со стороны его заместителя, непосредственно подчиненного политического служащего, руководителя аппарата либо акима района (города областного значения), района в городе.

Заместитель акима области, города республиканского значения или столицы подает в отставку при совершении коррупционного преступления руководителем курируемого им исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета.

Основанием для подачи в отставку акимом района (города республиканского значения), района в городе является совершение коррупционного преступления его заместителем, руководителем аппарата акима, руководителем курируемого им исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, акимом села, поселка, сельского округа.

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