Фото: ernur.kz

Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане ужесточили ответственность руководителей за коррупцию среди подчиненных и восстановили институт антикоррупционной экспертизы, сообщил на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает Kazakhstan Today.

Олжас Бектенов рассказал о новшествах, внесенных в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции".

"Могу с уверенностью заявить, что с принятием данного закона в Казахстане наступает новый этап противодействия коррупции. Впервые в истории независимого Казахстана на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчиненных", - заявил Олжас Бектенов.

Стоит отметить, что данная норма включена в закон по прямому поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. На совещании с руководителями государственных органов по вопросам противодействия коррупции, состоявшемся 20 мая 2019 года, глава государства указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных.

Отныне политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы районов обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления.

Согласно новой редакции закона, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного", - сообщил Первый заместитель председателя Антикоррупционной службы.

Также он разъяснил, какие лица понимаются под непосредственными подчиненными: для руководителя центрального государственного органа (министра) - это его заместители, ответственный секретарь либо руководитель аппарата, руководители областных подразделений; для акима области, города республиканского значения, столицы непосредственными подчиненными являются его заместители, руководитель аппарата, аким района (города областного значения); заместитель руководителя центрального государственного органа (вице-министр) подает в отставку в случае совершения коррупционного преступления руководителем курируемого им ведомства или самостоятельного структурного подразделения; заместитель акима области несет ответственность за руководителей курируемых им исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета; аким района ответственен за своих заместителей, руководителя аппарата, руководителей курируемых районных исполнительных органов, акимов сел, поселков, сельских округов.

Стоит отметить, что, согласно закону "О государственной службе", заявление об отставке подается должностному лицу, назначившему государственного служащего на должность. Принять или не принять отставку - это прерогатива лица, назначившего политического служащего на должность.

В отношении всех других руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпуса А и Б, законом вводится дисциплинарная ответственность в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления.

Наряду с этим, подписанным главой государства законом вводится обязанность руководителей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками. Невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности влечет дисциплинарную ответственность руководителя.

Помимо этого, в закон введена ответственность руководителя за систематическое пренебрежение своей обязанностью по профилактике коррупции в коллективе, что приводит к неблагоприятной с точки зрения коррупции обстановке в возглавляемом им госоргане или подразделении. То есть даже если непосредственные подчиненные не совершали коррупционных преступлений, но, к примеру, анализ показывает, что в данном госоргане или в каком-то конкретном областном подразделении резко возрос уровень коррупции, будет рассматриваться вопрос дисциплинарной ответственности соответствующего руководителя", - отметил Олжас Бектенов.

Вместе с тем он добавил, что Антикоррупционная служба как уполномоченный орган будет активно поднимать эти вопросы, беспокоить госорганы, инициировать рассмотрение ответственности руководителей. Задачей Агентства является заставить руководителей не на словах, а на деле заниматься профилактикой и предупреждением коррупции в своих коллективах.

Олжас Бектенов заверил, что поручение главы государства о персональной ответственности руководителей будет безусловно выполнено.

В ходе своего выступления, Олжас Бектенов также остановился на третьей новелле - введении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Этот механизм дает возможность уже на стадии разработки законодательных и подзаконных актов выявлять и устранять нормы, потенциально несущие в себе коррупционные риски", - добавил он.

В заключении своего выступления Олжас Бектенов отметил, что при разработке механизма обязательно будут предусмотрены нормы по привлечению общественности к антикоррупционной экспертизе.

Глава государства в своем послании народу от 2 сентября поставил задачу проводить антикоррупционную экспертизу с участием общественности. Все заключения экспертов будут в открытом доступе. Активное участие общественности позволит принимать более качественные законы, постановления правительства, приказы министров и другие акты", - заключил он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства