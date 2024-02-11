10.02.2024, 14:58 47421
В Северном Казахстане с родителей детей-инвалидов незаконно взимали налоги
С 19 человек с инвалидностью удержали налог на транспорт и госпошлины
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Петропавловск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 6 млн тенге налогов незаконно удержали с родителей детей-инвалидов в Северо-Казахстанской области, сообщили в региональной прокуратуре.
Работодателями в Мамлютском, Шал акына, Тайыншинском районах в нарушение Налогового кодекса с 74 законных представителей детей с инвалидностью удержали индивидуальный подоходный налог на общую сумму 6,6 млн тенге, тогда как фактически последние освобождены от их уплаты.
Кроме того, в Акжарском районе с 19 человек с инвалидностью вопреки требованиям кодекса незаконно удержали транспортный налог и госпошлины.
По актам прокурорского надзора органами государственных доходов вышеназванным лицам обеспечен возврат на 2,3 млн тенге, работа по оставшейся сумме продолжается", - добавили в прокуратуре.
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10.02.2024, 21:50 28826
Что думают эксперты о смене часового пояса в Казахстане
Фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты из разных областей поделились своим мнением о последствиях смены часового пояса в Казахстане.
Напомним, в скором времени ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
По мнению членов рабочей группы, установление одного времени положительно повлияет на управление в различных отраслях (улучшит точность графиков поездов, самолетов и банковских операций, упростит координацию трансграничных операций, сделает более стабильными бизнес-процессы и т. д.).
Что касается более раннего включения света из-за перевода на час назад, то, по информации Министерства энергетики, существенной разницы в потреблении электроэнергии при переводе времени не предполагается, информирует Forbes.kz.
Отмечается, что разница географической долготы между крайними восточной и западной точками Казахстана составляет 40°45′, что соответствует разнице местного солнечного времени 2 часа 43 минуты. Таким образом, фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах: UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6.
Этот факт вызвал недоумение у экономиста Армана Байганова:
В Казахстане было четыре часовых пояса, потом, до обретения независимости, - три, а сейчас хотят всю страну под один часовой пояс подвести!"
Как считает экономист, "для компаний, которые имеют широкую филиальную сеть, также министерств часовая разница нехороша для координации работы, в этом плане ситуация улучшится", приводит издание слова Байганова.
Вероятно, что для простых граждан переход на другой часовой пояс может вызвать неудобства.
У жителей востока Казахстана очень рано будет светать, а зимой рано темнеть, и неизвестно, как это отразится на здоровье, - полагает эксперт. - И в сельском хозяйстве: коровы же не знают, что время на час перевели, и не будут подстраиваться. Насколько это повлияет на продуктивность сельскохозяйственных животных? Хотя в экономике Казахстана агропромышленный сектор - это только 5% ВВП, но тем не менее отрасль работает, и это надо учитывать", - сказал экономист, добавив, что в стране должно быть три часовых пояса.
Общественница Аида Альжанова подчеркнула, что с переводом стрелок часов на один час назад люди на востоке будут вставать очень рано.
Например, в Усть-Каменогорске рассвет будет происходить в 3-4 часа утра. В Шымкенте раньше будет начинаться жара, то есть жители будут ехать на работу уже в пекло", - сказала она.
На взгляд специалиста, если делать в стране одну временную зону, то тогда "на местах можно отрегулировать начало рабочего дня или учебы в школе. Например, в южном Казахстане начинать уроки в семь утра. Госслужащие тоже могут ходить на работу в разное время, чтобы синхронизировать рабочий день: одни с 8, другие с 9, третьи с 10 часов". Кроме того, после введения нового времени следует провести исследование и выяснить, как изменилась заболеваемость и аварийность.
Такое решение отражает нашу централизованную систему управления (...) Как "наверху" решили, так и будет. Но если бы у нас была децентрализованная система управления, не было бы такого беспорядка. Любой аким сто раз бы посчитал, как экономически выгодно, как это отразится на тарифах, как - на населении", - добавила Альжанова.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что с точки зрения влияния на здоровье человека биологически правильный часовой пояс имеет большое значение.
Организм человека в течение суток подвержен воздействию гормонов и фактически все процессы бодрствования, сна, активности, стресса, восстановления и в целом работы организма напрямую зависят от времени выработки и уровня гормонов. Суточный цикл выработки гормонов регулируется циркадными ритмами организма, которые в свою очередь запускаются и синхронизированы с природным, солнечным временем. Этот процесс не подвластен каким -либо другим внешним факторам. Своевременное восстановление организма, под воздействием гормонов, качество сна, этапы пробуждения и бодрствования, активности умственной деятельности, все эти процессы очень четко регулируются уровнем тех или иных гормонов и имеют строгий режим и цикличность. Поэтому суточные ритмы физиологических функций самые устойчивые", - поделились медики.
Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многим другим последствиям.
Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит, конечно, к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья. Поэтому практическое использование времени, близкого к своему часовому времени, разумно и необходимо в первую очередь для здоровья подрастающего поколения", - добавили в Минздраве.
Между тем большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос, как казахстанцы относятся к решению о смене часового пояса. Подавляющее большинство опрошенных - 61,54% выступают против перехода на единый часовой пояс. Поддерживают идею 24,36% респондентов. 5,13% опрошенных предложили вернуть переход на летнее время. "Мне все равно" ответили 8,9% участников опроса.
10.02.2024, 21:27 31576
В Актюбинской области наградили фельдшеров, добиравшихся по сугробам к пациенту
Из-за непогоды дороги завалило снегом, и медикам пришлось добираться ползком по высоким сугробам
Фото: Акимат Актюбинской области
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Актобе. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актюбинской области Асхат Шахаров наградил фельдшеров, которые в сильную метель проявили преданность своей профессии и по сугробам пробирались к пациенту.
Фельдшеры скорой помощи Хромтауского района 7 февраля отправились на вызов к пациенту с жалобами на боли в сердце.
Из-за непогоды дороги завалило снегом, и медикам пришлось добираться пешком, а точнее ползком, по высоким сугробам. Один из медработников заснял этот момент на видео", - рассказали в областном акимате.
Бауыржану Кудиярову, Сае Рысбаевой и Кайрату Толеу вручены благодарственные письма.
Когда мы опаздываем в назначенное место, записываем видео для диспетчеров в качестве доказательства. Пока мы добрались до пациента и вернулись на работу, видео уже разошлось в соцсетях", - рассказал Бауыржан Кудияров.
10.02.2024, 21:00 32556
Во всем мире встретили Новый год по лунному календарю
Фото: Жэньминь жибао онлайн/Лян Цзыдун
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Пекин. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 февраля во всем мире празднуется китайский Новый год - Чуньцзе (праздник Весны).
Чуньцзе является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно эта дата выпадает на период между 12 января и 19 февраля. В текущем году (4722 год по китайскому календарю) Новый года наступил 10 февраля, сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, в 2023 году на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о внесении праздника Весны в список праздников организации. Теперь Чуньцзе приобретает статус всемирного торжества.
Первоначально в Китае праздник Весны всегда считался Новым годом (по лунному календарю). После Синхайской революции 1911-1912 годов, приведшей к свержению династии Цин, лунный календарь в стране официально был заменен на солнечный (европейский), по которому 1 января каждого года стали называть Новым годом, тогда как прежний Новый год по лунному календарю стал праздником Весны. Однако китайский народ по традиции встречает праздник Весны более торжественно, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны - крестьяне, которые продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно с ним переплетены. Некоторые люди по-прежнему встречу праздника Весны называют "встречей Нового года".
Китайский Новый год официально отмечается в Сингапуре, Индонезии, Малайзии, Брунее, Таиланде, на Филиппинах и Маврикии.
Каждый год представлен определенным знаком зодиака (животным) и стихией. Китайский (или восточный) зодиак основан на 12-летнем лунном цикле и имеет традиционный порядок 12 зодиакальных животных: Крыса, Бык, Тигр, Кролик (Кот), Дракон, Змея, Лошадь, Коза (Овца), Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.
Символ 2024 года - Зеленый Деревянный Дракон. В китайской традиции дерево считается элементом роста, успеха и развития, а зеленый цвет символизирует процветание, гармонию, перемены к лучшему. На Востоке год под этим знаком называют одним из самых благополучных и удачных.
В китайской традиции Дракон символизирует мудрость, могущество и благородство, а также императорскую власть. После революции и свержения династии Цин были выдвинуты требования навсегда исключить Дракона из гороскопа - в качестве замены предлагалась Панда. Однако для простых китайцев такая инициатива стала слишком радикальной и Дракон сохранил свое место среди зодиакальных животных. Продлится год Дракона до 28 января 2025 года.
Чуньцзе - семейный праздник. Миллионы китайцев возвращаются в родные города, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае получил название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением. История праздника всегда была богата разнообразными обычаями, некоторые из которых сохранились и сегодня.
На восьмой день последнего месяца по лунному календарю во многих домах готовят ароматную кашу - лабачжоу, в состав которой входят восемь видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна иовлевых слез, финики, семена лотоса, красные бобы, плоды лунъянь, семя гинкго.
Двадцать третий день последнего месяца по лунному календарю называют в народе "сяонянь" (т.е. "малый Новый год"). Люди, строго следующие традициям, совершают жертвоприношение божеству домашнего очага. В наши дни большинство людей накрывают праздничной стол для себя.
Справив "сяонянь", китайцы готовятся к встрече Нового года. Народ спешит в магазины за необходимыми продуктами и подарками.
Перед праздником в доме положено произвести генеральную уборку. На все дверные рамы наклеивают парные каллиграфические надписи, выполненные черной тушью на красной бумаге. Их содержание сводится к выражению жизненных идеалов хозяина дома или добрых пожеланий на Новый год.
Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают бумажными узорами. На стены комнат наносят яркие новогодние картины, которые символизируют счастье и богатство.
Ночь под китайский Новый год называют также "ночью встречи после разлуки". Для китайцев это самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. Например, новогодний ужин не обходится без блюд из куриного мяса, рыбы и доуфу - соевого творога, называемого в России "тофу", потому что в китайском языке названия этих продуктов созвучны со словами, означающими счастье и достаток. На севере Китая на Новый год принято есть пельмени, а на юге - няньгао (ломтики, приготовленные из клейкого риса). Северяне отдают предпочтение пельменям, потому что, во-первых, на китайском языке слово "цзяоцзы", т.е. "пельмени", созвучно со словами "проводы старого и встреча нового"; во-вторых, пельмени напоминают своей формой традиционные слитки из золота и серебра и символизируют пожелание богатства. По той же причине южане едят няньгао, символизирующие улучшение жизни с каждым годом.
Неизменной остается традиция дарения подарков: жители Поднебесной обычно дарят друг другу красные конверты, в которые кладут деньги или подарочные сертификаты. По китайским представлениям, обмен такими конвертами означает пожелание удачи - именно ее символизирует красный цвет. Также считается, что денежная сумма, которую вручают в поздравительном конвертике, обязательно должна быть четной. Но только не четыре - на китайском это число созвучно со словом "смерть".
По традиции в новогоднюю ночь люди не спят до утра. Первые пять дней нового года посвящены встречам.
Чуньцзе также называется "Гонянь". По преданию, Нянь был страшным зверем, который раз в году опустошал деревни, поедал скот и людей. Нянь боялся красного цвета, огня и шума, и чтобы его прогнать, китайцы красили окна и двери в красный цвет, создавали шум бамбуковыми хлопушками. Оттуда и пошла традиция запускать на новый год фейерверки, которые должны распугивать злых духов. Но из-за загрязненного воздуха в Пекине и других городах страны власти ввели ограничения на эту традицию.
Атмосфера праздника длится не менее двух недель, а затем китайцы будут отмечать Юаньсяоцзе (Праздник фонарей), который и завершит новогодние торжества.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя КНР поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе.
Медиакорпорация Китая провела гала-концерт в честь китайского Нового года.
09.02.2024, 18:47 73276
Стала известна точная численность населения Казахстана
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения на 1 января 2024 года составила 20 033 546 человек, из них горожане - 12 451 004 (рост на 1,9%), сельские жители - 7 582 542 человека (рост на 0,3%), сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.
В разрезе регионов положительный естественный прирост наблюдался во всех регионах кроме СКО.
За 12 месяцев в Казахстане родилось 387,9 тыс. детей (403,5 тыс. чел. - в 2022 году) , из них 200,3 тыс. - мальчики, 187,6 тыс. девочки. Число умерших за указанный период составило 130,6 тыс. человек. Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (26,78 чел. на 1000 населения), Туркестанской (26,11) областях и Шымкенте (25,68).
За 12 месяцев умерло до 1 года 3215 младенцев, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся по сравнению с предыдущим годом снизился и составил 7,69 (2022 год - 7,97).
За указанный период снизилось количество зарегистрированных браков и разводов. За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 120 тыс. браков, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число браков снизилось на 5,9%. Также за этот период было зарегистрировано 16,7 тыс. разводов, что также меньше уровня 2022 года на 5,3%.
09.02.2024, 16:20 76276
Алматинцев предупредили о сильном снегопаде
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ожидается выпадение снега высотой до 20 сантиметров, предупредили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города.
В понедельник, 12 февраля, с 9.00 до 21.00 в Алматы ожидается сильный снегопад. Высота выпавшего снега достигнет 20 сантиметров, что составит порядка 40% от среднемесячной нормы осадков в феврале", - сказано в сообщении ведомства.
В этой связи коммунальные службы города приведены в полную готовность. В акиматах районов будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
С утра 12 февраля планируется усиленный выход спецтехники в количестве до 600 единиц и 1220 дорожных рабочих.
В целях предупреждения гололеда до начала выпадения снега планируется превентивная обработка основных магистральных улиц жидким противогололедным реагентом. На местах дислокаций до начала снегопада будет организовано дежурство 172 пескоразбрасывателей, которые произведут посыпку территории города. Будут организованы 15 колонн для сгребания снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Для очистки тротуаров, мест общего пользования, заездов к социально значимым объектам будут привлечены 176 единиц малогабаритной тротуароуборочной техники.", - рассказали в пресс-службе.
08.02.2024, 21:26 99146
В Казахстане железнодорожники перешли на особый график работы из-за непогоды
Он направлен на обеспечение безопасности движения поездов
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожники Казахстана перешли на особый график работы из-за ухудшения погоды. Он направлен на обеспечение безопасности движения поездов, сообщает пресс-служба КТЖ.
В усиленном режиме работают работники путевого хозяйства. Проводится непрерывная очистка магистральных путей. Снегоочистительная техника находится в режиме повышенной готовности.
Последствия экстремального снегопада устраняют специализированные машины. В работах по очистке железнодорожного полотна задействовано более 70 единиц специализированной техники. Для ликвидации заносов в местах, где не может пройти техника, вышли 2 тысячи железнодорожников.
Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров дежурным по вокзалам, проводникам поездов рекомендовано усилить работу.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Казахстане ожидаются снег и усиление ветра до 30 метров в секунду.
Напомним, в аэропорту Астаны из-за непогоды отменяются и задерживаются рейсы. Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены.
08.02.2024, 18:28 102466
В Кокшетау охранники с алкогольной зависимостью работали в школах
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кокшетау охранники, имеющие алкогольную зависимость, работали в школах, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
Установлены охранники, состоящие на наркологическом диспансерном учете с диагнозом "психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, выявлены другие нарушения в части несоответствия охранников квалификационным требованиям.
По результатам проверки прокуратурой города Кокшетау в адрес уполномоченного органа внесено представление об устранении нарушений законности, для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности и отстранения работников от осуществления охраны школ", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что состоящие на психиатрическом учете и судимые за сводничество работали в одной из школ Кызылорды.
08.02.2024, 14:07 96056
Буллинг в школах: в МВД рассказали, как будут решать проблему
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В каких ситуациях буллинг будет оцениваться как правонарушение, за которое предусмотрен штраф, рассказал первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха.
Как это будет применяться - будем смотреть совместно с Минпросвещения. Там будет механизм, какой случай достаточно будет рассмотреть на родительском собрании, в каком случае достаточно провести профилактическую беседу. И только там, где это уже чревато серьезными нарушениями прав ребенка, полиция будет вмешиваться и составлять материалы. Необязательно же по каждой мелочи - там один ребенок другого как-то назвал", - сообщил Лепеха.
Как отметил вице-министр, если даже проблема в определенном ребенке, то в любом случае вопрос надо решать на уровне педагогического коллектива и родителей, а не на уровне "каких-то вещей, не предусмотренных законодательством".
Вообще долго и правозащитные организации, и депутаты ставили вопрос о том, что необходима эта норма. Вы знаете, что сейчас стоит вопрос об имплементации определенных позиций, применяемых в международном законодательстве. Когда-то нам надо было приходить к тому, чтобы и эти вещи вводить в правовое поле", - добавил спикер.
В Казахстане 17,5% детей время от времени подвергаются буллингу, 6,8% опрошенных подростков 2-3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, 14,1% детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам.
Количество самоубийств среди подростков в стране выросло почти на треть.
В прошлом году на республиканском съезде педагогов президент Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах.
В октябре 2023 года в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга.
Сообщать о случаях насилия над детьми также призвали в прокуратуре.
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Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?