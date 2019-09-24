В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в Нур-Султане, Карагандинской и Акмолинской областях, в ночь с 25 по 26 сентября местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. 24 сентября в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью 24 сентября в Северо-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма также 90-95%.

В Костанайской области ночью местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

24 сентября в Актюбинской области местами ожидается ветер западный, юго-западный, местами 15 метров в секунду, ночью и утром местами туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Завтра в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, восточный 15-20 метров в секунду.

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