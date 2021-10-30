В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Атырауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 30 октября ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
30 октября на северо-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 30 октября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Шымкенте ночью 30 октября ожидается туман.
Ночью и утром 30 октября на западе и на севере Атырауской области ожидается туман.
30 октября на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
30 октября в Западно-Казахстанской области, на западе, севере, ночью и утром ожидается туман.
30 октября на севере, западе Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня - с 30 октября по 1 ноября.