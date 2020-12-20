В шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - В шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

20 декабря в Нур-Султане ожидается снег, низовая метель, в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях области ожидается снег, местами низовая метель, туман, ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность штормового предупреждения составляет 85-90%.

Ночью в Туркестанской области и Шымкенте местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, ветер западный, северо-западный, 15-20 метров в секунду.

20 декабря в Мангистауской области местами ожидаются гололед, туман.

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