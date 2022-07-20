В Шымкенте 12-летняя девочка вынесла из горящего дома братьев-близнецов

Фото: otyrar.kz
Инцидент произошел ночью в минувшую пятницу в дачном массиве Кайнарбулак. Родители уложили детей спать и отлучились в соседний дом. В доме начался пожар. Когда девочка увидела горящее кресло, то попыталась потушить огонь самостоятельно. Однако пламя было слишком сильным, сообщает OTYRAR.
В комнате, где произошел пожар, спали годовалые братья-близнецы. Долго не думая, сестра схватила одного из братьев и вынесла на улицу. Затем, переборов страх, девочка вернулась в полыхающий дом и вынесла второго брата.
Хватая детей на руки, одного за другим, она стала вытаскивать их из дома. Еще потом говорит мне: "Мамочка, извини, я, когда братика вытащила, на земле его оставила. Потому что надо было бежать дальше, извини". Я, честно говоря, сама в шоке, она же ребенок, тоже могла испугаться, выбежать. Потом после всего у нее еще долго тряслись ноги, страшно было ей", - рассказала мама детей Мария Саворовская.
Пожар удалось потушить до приезда спасателей - помогли соседи. По словам Марии, трагедии удалось избежать чудом. Если бы огонь добрался до ванной комнаты, где стоял газовый баллон, дом взлетел бы на воздух. Причиной пожара могло стать замыкание проводки в кондиционере.
Кондиционер прям над креслом висел. Я думаю, что замкнула проводка. А диван и кресло, там внутри синтепон, он вообще быстро загорается. Мы приехали, увидели, что в окне все полыхает. Стали поливать из шланга, у нас еще бескаркасный бассейн есть - быстро, быстро поливали водой. ДЧС приехали быстро, но уже все потушили к тому времени", - вспоминает Мария Саворовская.
Помочь семье погорельцев вызвался неравнодушный молодой человек. Семье с тремя детьми помогли с временным жильем и продуктами. Девочка с младшими братьями сейчас в полной безопасности, а родители пытаются восстановить сгоревший дом. Впереди капитальный ремонт и закуп всего необходимого, в пожаре сгорело почти все имущество.