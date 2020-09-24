Шымкент. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Шымкенте двое братьев заразились сибирской язвой, передает Kazakhstan Today.

Вспышка сибирской язвы в Шымкенте. Двое братьев попали в больницу в тяжелом состоянии. У обоих - кожная форма болезни. Мужчины занимались скотоводством. Сейчас специалисты пытаются найти очаг заражения. Оба пациента могли заразиться во время забоя скота либо природным путем, полагают врачи. Однако сами братья эту версию отвергают. По их словам, они просто ухаживали за животными на своей ферме. Эпидемиологи уже исследовали их скот. Он здоров, сообщает телеканал Astanatv.kz

С больными контактировали больше 20 человек. Все они взяты под медицинское наблюдение.

Мы думаем, что какой-то был забой все-таки. Потому что это передается от животных. Особенно это была кожная форма сибирской язвы. Наш город Шымкент, а также близлежащие районы Туркестанской области они неблагополучны по сибирской язве. Потому что имеются стационарные неблагополучные пункты", - сообщила руководитель отдела ООИ ДККБТУ Шымкента Балкумыс Мусаева.

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