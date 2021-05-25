В Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 мая в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер восточный, 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте днем 25 мая ожидаются гроза, шквал, ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 25 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду. Сильная жара, 40 градусов. Чрезвычайная пожароопасность.

25 мая в Западно-Казахстанской области на западе ожидается гроза. Днем сохранится сильная жара - до 38 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 25 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Днем сохранится сильная жара - до 39 градусов. Чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 25 мая в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 25 мая в Актюбинской области местами сохраняется сильная жара - до 37 градусов, местами ожидается высокая чрезвычайная пожароопасность.

Днем 25-26 мая в Павлодарской области ожидается сильная жара - до 38 градусов, ветер юго-западный, западный, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 26 мая в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал. Днем 25, ночью 26 мая ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду, днем 26 мая 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Днем 25-26 мая сохраняется сильная жара - до 36-38 градусов.

По информации синоптиков, с 27 мая на западные, а затем и на северные регионы начнет оказывать свое влияние антициклон из районов Западной Европы. Подпитываясь холодными северными потоками, он принесет ощутимое понижение температуры в западных регионах до 25-33 градусов, в северных - до 18-28 градусов.

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