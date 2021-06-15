В Шымкенте и семи областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 июня в Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до 38 градусов.

15 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Днем на юго-востоке области ожидается сильная жара, до 38 градусов. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В отдельном районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 15 июня в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, южный, местами 15 метров в секунду. Днем 15-17 июня ожидается сильная жара, до 38 градусов.

15 июня в Восточно-Казахстанской области ветер северо-западный, северный днем местами 15-20 метров в секунду. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 15 июня в Костанайской области сохраняется сильная жара, до 37 градусов, местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

15 июня в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 15 июня временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

15 июня в Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на 15-17 июня.

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