В Шымкенте к ответственности привлечены 36 госслужащих

Шымкент. 30 июля. Kazakhstan Today - К дисциплинарной ответственности привлечены 36 госслужащих в Шымкенте. Об этом сообщил руководитель департамента Антикоррупционной службы по городу Шымкенту Асхат Жумагали в ходе онлайн-брифинга по подведению итогов работы департамента за первое полугодие, передает Kazakhstan Today.

В рамках расследования уголовных дел в государственные органы внесено 51 представление, из которых рассмотрено 38", - сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту.

По словам Асхата Жумагали, 36 должностных лиц привлечено к различным видам дисциплинарной ответственности. Из них 17 освобождены от занимаемых должностей, двое уволены с госслужбы, 8 предупреждены о неполном служебном соответствии, семерым объявлен строгий выговор, двоим - выговор.

В соответствии с законодательством о государственной службе и противодействию коррупции, за непринятие мер по устранению коррупции в коллективах 19 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, из них один уволен, 9 освобождены от занимаемых должностей, один понижен в должности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства