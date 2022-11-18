В Шымкенте мукомолы жалуются на дефицит вагонов

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Шымкент. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с бизнес-омбудсменом Рустамом Журсыновым мукомолы Шымкента пожаловались на дефицит вагонов.
По словам бизнесменов, сегодня все вагоны в стране для перевозки зерна находятся в монопольном ведении АО "Астык Транс", сообщает otyrar.kz.
Надо понимать и помнить, что "Астык Транс" - это все-таки коммерческая структура и они, как и любой предприниматель, зарабатывают деньги. И их главная задача - заработать деньги, а не обеспечить внутреннего производителя. Насколько нам известно, у АО "КТТ" (АО "Казтемиртранс". - Прим. ред.) кроме сданных в долгосрочную аренду "Астык Транс" есть около двух тысяч зерновозов. Почему КТТ не может нас напрямую обеспечить этими зерновозами. Должны быть прямые договоры между КТТ, собственниками вагонов и грузоотправителями и грузополучателями", - заявила генеральный директор компании Grain House-555 Жанна Зубарева.
Еще одна проблема - завышенные тарифы на транспортировку по железной дороге. По словам предпринимателей, несмотря на то что доставку груза приходится ждать неделями, за это еще приходится платить большие деньги. Мукомолы не раз обращались с жалобами на несправедливую тарификацию в надзорные органы, но ответа так и не получили.
Мы сколько раз писали в прокуратуру, в естественные монополии на высокий тариф. Мы проезжаем 1 километр из 564 километров, платим почти 100 тысяч тенге за один вагон за тепловоз. Сто тысяч тенге! Мы не просим у государства помощи. Мы не просим у прокуратуры. Вы знаете, мы писали заявление до моратория в прокуратуру, но заключения прокурорской проверки мы не получили. А когда мы пришли и сказали, дайте нам пожалуйста итог проверки - был ли правильно использован тариф и откуда он взялся, они нам не дали. Сказали, нет у нас этой проверки", - сообщила предприниматель Танзиля Аликешева.
Скорость доставки грузов по железной дороге за последние месяцы упала в 3-4 раза по нескольким причинам. На транспортировку повлиял целый комплекс проблем - отсутствие достаточного количества локомотивов, несовершенная логистика и нехватка зерновозов. Наличие проблемы с доставкой грузов подтвердил и сам бизнес-омбудсмен.
Мы действительно подтвердили, что на следующей неделе будем встречаться с руководством КТЖ. Мы пригласим антимонопольное агентство, мы пригласим Министерство индустрии и торговли и составим, наверное, какой-то неудобный разговор, но эту проблему нужно решать сегодня, сейчас, не завтра. Поэтому мы берем на контроль", - проинформировал уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Рустам Журсынов.
Ранее сообщалось, что предприниматели СКО пожаловались на нехватку железнодорожных вагонов для экспорта продукции.