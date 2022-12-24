В Шымкенте стоимость госзакупок завышали на миллионы тенге

Кроме того, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, задействовано 32 пункта обогрева

Фото: telegram/МЧС РК

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала зимнего периода спасено 900 человек, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, - С начала зимнего периода спасено 900 человек, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, сообщил в ходе заседания межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин.





Уже за ноябрь-декабрь спасательными подразделениями с автодорог страны спасено и эвакуировано порядка 900 человек, из них 128 детей, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, задействовано 32 пункта обогрева", - проинформировали в пресс-службе МЧС.





В прошлый зимний период спасателями из снежных заносов спасено и эвакуировано более 2,6 тысячи человек и порядка 600 единиц техники.





В регионах страны 1146 раз объявлялись штормовые предупреждения, 684 раз закрывались автодороги республиканского значения и 427 раз областного значения.





Для обеспечения безопасности граждан и готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуаций МЧС проводится комплексная планомерная работа по подготовке всей системы чрезвычайного реагирования к зимнему периоду. В третьей декаде ноября проведены республиканские командно-штабные учения "Қыс-2022". Итоги тренировки показали наличие ряда вопросов, которые требуют принятия организационных решений", - сообщил Юрий Ильин.





Он также указал представителю МИИР на наличие проблемы по недостаточному количеству снегозадерживающих щитов и несвоевременной очистке автодорог в зимний период, отметил необходимость принятия соответствующих мер системного характера для решения указанных вопросов.





Юрий Ильин также перед уполномоченным органом поднял вопрос образования заторов из-за невозможности проезда в противоположную сторону автодороги по причине отсутствия технологического проезда в центральном барьерном заграждении (отбойник).





В целом на сегодняшний день определены свыше трех тысяч наиболее сложных участков дорог, на которых происходит скопление автотранспорта.









Также в ходе заседания комиссия рассмотрела итоги пожароопасного периода 2022 года.





Природные пожары были и остаются весьма распространенной проблемой. В этом году с начала пожароопасного периода зарегистрировано 800 лесных и 111 степных пожаров", - отметил Юрий Ильин.





Он подчеркнул, что Министерству экологии, геологии и природных ресурсов необходимо усилить опыт применения систем раннего обнаружения лесных пожаров. В настоящее время такая система установлена только на территории природного парка "Бурабай", где с помощью видеокамер, установленных на вышках, контролируются практически все уголки леса.





Министр также напомнил, что в фокусе внимания находится поручение премьер-министра Алихана Смаилова о создания естественных и искусственных водоемов для забора воды пожарной и авиационной техникой. МЭГПР, акиматам регионов поручено усилить взаимодействие для своевременного и качественного исполнения поручения премьер-министра.





Кроме того, акиматам областей поручено проводить своевременное скашивание камышовой растительности, чтобы в случае загорания камышей не допустить перехода огня на лесные массивы и жилье граждан.





Как отметил председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в 2022 году проведено более 15 тысяч рейдов. По результатам рейдов к административной ответственности было привлечено более 1,5 тысячи лиц, а местным исполнительным органам вручено более 1,7 тысячи предупреждений о неготовности населенных пунктов к пожароопасному периоду.





Для ежедневного патрулирования лесного фонда и оперативного реагирования на тушение природных пожаров проводилась передислокация авиационной техники МЧС и Казавиалесоохраны, которыми для тушения пожаров произведено 712 вылетов.









Наряду с подведением итогов пожароопасного периода и аварийно-спасательными работами на автодорогах республики спасателями ведется работа по координации министерств и акиматов для подготовки к паводковому периоду в рамках своей компетенции.





По окончании зимнего периода наступит сезон паводков, в этой связи необходимо уже сейчас принимать эффективные меры по подготовке регионов", - отметил Юрий Ильин.





По результатам анализа пройденного паводкового периода разработаны предложения по повышению защищенности населенных пунктов от подтоплений, проведена ревизия исполнения дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы.





Обеспечение реализации запланированных мероприятий уполномоченными органами и акиматами позволит повысить уровень защищенности от подтопления порядка 250 паводкоопасных населенных пунктов страны.





Юрий Ильин также отметил, что в период паводков особую роль играет состояние и режим работы гидротехнических сооружений.





В проект комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы Министерством экологии, геологии и природных ресурсов включены мероприятия по реконструкции 16 аварийных республиканских водохранилищ в ряде областей", - отметили в пресс-службе МЧС.





Министр поручил уполномоченному министерству обратить пристальное внимание на вопросы ремонта и модернизации оставшихся без внимания коммунальных и частных гидротехнических сооружений.





Необходимо принять исчерпывающие меры по всем озвученным вопросам. Целью является недопущение гибели людей и ущерба экономики страны", - отметил он.





Юрий Ильин напомнил, что в соответствии с поручением главы государства и премьер-министра первые руководители будут нести персональную ответственность за подготовку к паводку в регионах.





В целом на сегодняшний день в республике имеется более тысячи паводкоопасных населенных пунктов, из которых в 470 угроза минимизирована.





Отмечается, что, учитывая климатические изменения, состояние защитных сооружений и активной стихийной застройки, количество паводкоопасных населенных пунктов и участков ежегодно корректируется.





Меры, принятые МЧС, заинтересованными центральными и местными исполнительными органами в 2021 году - в паводок 2022 года, позволили защитить 45 паводкоопасных населенных пунктов.









Также в эфире телеканала ATAMEKEN BUSINESS Юрий Ильин рассказал о создании новой воинской части в Актюбинской области и усилении реагирования на возможные чрезвычайные ситуаций.





В западном направлении мы создаем войсковую часть. Мы произведем перекомплектование всех войсковых частей, и численность их должна составлять до восьмисот человек в каждом. Это как специализированное спасательное подразделение, которое реагирует на все виды ЧС, которые есть. Соответственно, это позволит и часть контрактников набрать. Это позволит в том числе где-то трудоустроить молодежь, которая желает служить в МЧС", - заявил министр.



