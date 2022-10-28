Безрезультативно и неэффективно: сенатор раскритиковал работу Комитета госаудита

Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект о республиканском бюджете на 2023-2025 годы, представленный сегодня в мажилисе министром финансов РК Еруланом Жамаубаевым, был одобрен депутатами нижней палаты.
Согласно докладу главы Минфина, поступления в республиканский бюджет на 2023 год составят 17,8 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 2 трлн тенге. При этом доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается с 40,2% в текущем году до 21,8% к 2025 году.
Расходы в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4% к ВВП, с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года. Из них на социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,6 трлн тенге в 2023 году с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года.
По словам Жамаубаева, в целом сруктура расходов проекта республиканского бюджета на трехлетний период изменилась.
Это связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется", - отметил глава Минфина.
По его словам, рост расходов связан:
- с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий;
- с повышением заработной платы педагогов, врачей, немедицинских работников и гражданских служащих;
- реализацией национального проекта "Комфортная школа".
Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год запланированы в сумме 2,5 трлн тенге.
Приоритетами данного направления являются:
- развитие обрабатывающей промышленности;
- реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах;
- развитие и поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса;
- развитие транспортной и газотранспортной системы.
Расходы силовых структур на 2023 год планируются в объеме 2,3 трлн тенге.
В ходе обсуждения депутаты внесли в законопроект ряд поправок.
Первый блок, инициированный депутатами, направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов.
Так, дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение население чистой питьевой водой, развитие системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, ИКИ, а также строительство объектов здравоохранения.
В целом в 2023 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 6,2 трлн тенге, это порядка 29,4% от общих расходов бюджета.
Второй блок поправок инициирован правительством и направлен на финансовое обеспечение послания президента и отдельных его поручений.
Это расходы на увеличение среднего размера пенсии, периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, проведение выборов мажилиса и маслихатов, обеспечение активными мерами занятости и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью", - отмечается в докладе.