В СКО, Костанайской и Акмолинской областях ожидаются заморозки

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

25 апреля в Акмолинской области ночью местами ожидается туман, ветер западный, юго-западный. Утром и днем на северо-западе области ожидается ветер 15-18 метров в секунду. Ночью ожидается понижение температуры местами до 3 мороза. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Костанайской области также местами ожидается туман, ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Ночью на севере заморозки 3 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Днём 25 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, в Уральске порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Северо-Казахстанской области завтра ожидается ветер юго-западный, до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха ночью местами до 5 градусов мороза.

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