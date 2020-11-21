В СКО наказали акима района, который поселил соотечественников в разрушающихся домах

Петропавловск. 20 ноября. Kazakhstan Today - Скандал с некачественным жильем для переселенцев с юга в Северо-Казахстанскую область завершился строгим выговором для акима района и его подчиненных, передает Kazakhstan Today.

19 ноября на заседании Совета по этике были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении акима Аккаинского района Рустема Елубаева, его заместителя Самата Сарсымбаева и руководителя отдела ЖКХ Руслана Садвокасова, пишет Liter.kz

Чиновники умудрились израсходовать 224 млн тенге из бюджета области на покупку 32 домов для переселенцев с юга. Но эти строения не простояли и года. В двух домах в селе Астраханка на стенах стали образовываться трещины, отваливалась штукатурка, а на батареях появилась ржавчина. В четырех домах в селе Смирново, как выяснилось, в фундаменте строители забыли сделать вентиляционные отдушины, из-за чего отсырели стены и пол.

Некачественно выполнены ступени входа в дом (выполнены из бетона, однако имеются раковины, шероховатости и заусенцы в теле бетона). Не выполнена отмостка здания. Конструкция пола в комнатах демонтирована (ведутся работы по замене пола) - в связи с повышенной влажностью. Влажность вызвана отсутствием вентиляционных отдушин в фундаменте. Также имеются трещины в стенах здания. Имеются недоделки в конструкции крыши дома", - такие недоделки назвали инспекторы акимата СКО.

Их обнаружили еще летом 2020 года в Аккаинском районе. В результате аким СКО Кумар Аксакалов вынес выговор акиму района Елубаеву и поручил всем акимам других районов до 1 сентября устранить нарушения, если они были допущены в ходе строительства домов для переселенцев с юга Казахстана.

Рустем Елубаев еще 20 августа отчитался о том, что все недоделки исправлены и замечания учтены. В сентябре в аппарат акима области поступили сразу пять обращений от возмущенных переселенцев. Они писали, что Елубаев не только не устранил нарушения, но и предложил им купить билеты в обратную сторону, если они недовольны условиями жизни.

В ходе служебного расследования, проведенного секретариатом Совета по этике, авторы жалоб сообщили, что Рустем Елубаев на встрече с ними в присутствии своих подчиненных позволил себе повысить голос и заявил буквально следующее: "Я вас не звал. Если хотите, можете уезжать, я вам помогу купить билеты".

Кто-то интерпретировал его высказывание по-другому: "Я никого не держу, хотите уезжать, за свой счет куплю билет. Куда бы вы ни жаловались, в итоге все заявления лягут передо мной. В итоге решать буду я".

Сам Елубаев опроверг эти обвинения, а его подчиненные подтвердили их лишь частично, пояснив, что не слышали всего разговора.

В результате Совет по этике рекомендовал акиму области Аксакалову вынести Елубаеву строгий выговор, а ему самому аналогичным образом наказать своего заместителя Сарсымбаева, курирующего вопросы ЖКХ, и руководителя отдела ЖКХ Садвокасова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства