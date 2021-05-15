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В СКО планируют запретить посещение лесов в жару

14.05.2021 8965
В СКО планируют запретить посещение лесов в жару
Фото из открытых источников
ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 МАЯ - На заседании акимата Северо-Казахстанской области глава региона Кумар Аксакалов поручил принять постановление об ограничении пребывания физических лиц в лесу в период высокой пожарной опасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На данный момент постановление ещё не принято и не опубликовано на сайте открытых нормативно-правовых актов. Однако в ближайшее время проект вынесут на публичное обсуждение, которое обычно длится чуть более 2 недель, сообщает Петропавловск.news
 
Подобные меры в регионе уже вводили в 2020 году. 
 

В связи с повышением температуры воздуха и высокой пожарной опасностью в лесах, необходимо принять постановление акимата об ограничении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда Северо-Казахстанской области в период высокой пожарной опасности. Мы знаем, что произошло в Восточно-Казахстанской области. Пострадали жилые помещения, огонь нанёс большой материальный ущерб. В нашем регионе достаточно много лесных территорий. В период выходных дней, когда на улице жаркая погода, поручаю предпринять все меры по ограничению посещения лесов области", - поручил Кумар Аксакалов. 

 
По данным областного центра гидрометеорологии на территории Северо-Казахстанской области в период с 15 по 17 мая ожидается сильная жара до от 27 до 33 градусов тепла. 
 
Напомним, в результате недавнего лесного пожара близ Риддера, который перекинулся на населенный пункт, полностью уничтожен 31 дом. 
 

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