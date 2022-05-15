В СКО разыскивают пропавшего без вести мужчину

Фото: Диапазон

АЛМАТЫ. 14 МАЯ - В нескольких городах Казахстана прошли митинги с требованием снизить пенсионный возраст для женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, сейчас он составляет 60,5 лет, а к 2027 постепенно вырастет до 63 лет. Однако 13 мая министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что не говорит нет раннему выходу на пенсию. Она предложила рассмотреть несколько вариантов раннего выхода на пенсию с учетом уровня доходов граждан, сообщает Informburo.kz

Cегодня в Алматы в парке имени Ганди прошел митинг с требованиями снизить возраст выхода на пенсию для женщин. Аналогичные мероприятия прошли и в других городах Казахстана: в Нур-Султане, Актобе, Таразе, Костанае и Семее. Участницы митингов настаивают на том, что правительство должно снизить женщинам возраст выхода на пенсию до 58 лет.

В Алматы инициатором акции стала Сауле Куанышпаева - инспектор отдела кадров в ТОО "Байсерке Агро". Она рассказала, что в их движении уже больше 30 тысяч человек. А всего онлайн-петицию за снижение пенсионного возраста для женщин подписали 574 тысячи человек.

Наши активисты провели очень большую работу, встречались с Тамарой Дуйсеновой, подготовили пакет предложений, который мы скоро подадим в парламент. Встречались с представителями Народной партии Казахстана, которая нас сильно поддерживает. В течение месяца-двух будут известны результаты", - сообщила Сауле Куанышпаева.

Другая участница мероприятия - профессиональный бухгалтер Адиля Тапалова. По ее словам, ей уже сейчас очень тяжело найти работу, несмотря на солидный профессиональный опыт. Работодатели крайне неохотно берут к себе людей старше 50 лет. Дело осложняется еще и тем, что у женщины диабет второго типа - ей больше нужно думать о здоровье, а не о работе. Но она не может ни выйти на пенсию, ни устроиться на работу.

Мне придется выходить на пенсию только в 60,5 лет. Я считаю это крайне несправедливым", - заявила Адиля Тапалова.

Женщины подчеркивают, что после тяжелейших 90-х годов, череды экономических кризисов и пандемии многие не доживут до этого возраста. При этом в соседних республиках - Узбекистане и Кыргызстане не стали поднимать пенсионную планку.

Организаторы мероприятия поделились: у их движения есть программа минимум и программа максимум. Минимум - это добиться снижения пенсионного возраст до 58 лет. Максимум - создать собственную политическую партию, которая войдет в парламент, будет бороться за гендерное равенство, за улучшение условий труда и жизни казахстанских женщин и заниматься другими злободневными вопросами.

По информации газеты " Диапазон ", в Актобе митинг состоялся на площади перед Домом культуры. На него пришли несколько десятков человек разных возрастов. Они развернули плакаты и требовали вернуть женщинам пенсионный возраст в 58 лет.

Я вышла сегодня за снижение пенсионного возраста! В нашем возрасте уже никуда не устроишься, всем нужны молодые и энергичные. Если только техничкой, но техничкой нет здоровья", - говорит Наталья.

Почему мы должны до 63 работать, я не понимаю, - считает Гуляим. - Здоровья нет. Моя мама выходила на пенсию в 50".

Наболело же, тяжело женщинам. Это же издевательство! - говорит Гульнара. - Надо дожить до этих 63, еще работать при этом, содержать семью. А жить когда, когда детям помогать? Мне 59 лет через месяц, я в прошлом году должна была уйти на пенсию. С превеликим удовольствием бы ушла. Я гипертоник с 15-летним стажем. Я работаю мастером в клининговой компании".

Активист движения Ольга Смирнова на митинг прибыла из Астаны, там проходили встречи представительниц движения женщин РК с депутатами мажилиса и министром труда и социальной защиты населения Тамарой Дуйсеновой.

Встреча прошла плодотворно, была жаркая полемика. Один из проектов, чтобы у женщин был выбор: уйти в 58 лет на пенсию или работать, если она этого хочет. Будут еще встречи, но я не могу сказать срок, когда будет решение. Я надеюсь, хотя бы на конец года. Как шутили девочки, лед тронулся, но река еще не потекла", - говорит Ольга Смирнова.