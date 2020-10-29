В среду на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - 28 октября 2020 года на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием ложбины циклона на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, юго-западе и юге РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами туман, гололед, низовая метель.

В Акмолинской области ожидаются усиление ветра ночью да 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду, местами туман, гололед, метель.

В Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами туман.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства