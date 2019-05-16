В среду на юго-западе Казахстана ожидаются сильные дожди

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на территории Казахстана местами ожидаются осадки, на юго-западе сильные дожди, на севере, юге и юго-востоке погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", местами по республике ожидаются усиление ветра, гроза, возможен град, шквал, на юге - пыльная буря, на севере и северо-западе - туман.

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Актюбинской области днем местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами, днем временами до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, ночью Алматинской, днем Кызылординской областях ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской - пыльная буря, в Мангистауской - шквал, в Западно-Казахстанской возможен град.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Акмолинской усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Атырауской области местами возможен град.

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