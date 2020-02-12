Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - В стационарах Алматы и Жамбылской области находится 41 пострадавший при инциденте в Кордайском районе, передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день в стационарах города Алматы находятся 29 пострадавших при инциденте в Кордайском районе, четверо из них находятся в отделении реанимации. Вчера по прибытии из Кордая в Алматы посетил пострадавшего 77 летнего аксакала, у которого был перелом нижней конечности. Ему была успешно проведена операция. В данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное, сегодня он переведён из отделения реанимации в палату. В ближайшие дни будет готовиться к выписке", - сообщил вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров во время брифинга в Алматы.

Он отметил, что все пациенты находятся под пристальным вниманием медицинских работников.

В Алматы для участия во врачебных консилиумах прибыл руководитель Национального центра нейрохирургии, профессор Акшулаков Серик Куандыкович, а также заместитель директора Научного центра травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, Баубеков Мейрам Бейсембаевич и заведующий отделением Нурсалов Нагмет Капанович. Коллеги внимательно осмотрели пациентов, дали свои рекомендации по дальнейшей тактике лечения.

В стационарах Жамбылской области находятся 12 пациентов, 1 из них в отделении реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое, в данный момент все силы направлены на стабилизацию состояния пострадавшего, завтра планируется перевод пациента в Алматы. С учетом тяжести состояния, перевод будет осуществлен на вертолете санитарной авиации", - отметил вице-министр.

В целом для оказания квалифицированной, консультативной помощи в Кордайскую ЦРБ привлечены ведущие медицинские работники города Алматы (анестезиологи, реаниматологи, нейрохирурги, травматологи, сосудистые хирурги). Для оказания медицинской помощи пострадавшим были привлечены свыше 200 медицинских работников и 37 единиц санитарного транспорта, были совершены 3 перевозки на вертолетах.

Таким образом, на сегодняшний день количество пациентов, находящихся в стационарах, составило 41, из них 5 в отделении реанимации, к сожалению, есть крайне тяжёлые пациенты. Всего проведено 24 оперативных вмешательства. Часть пациентов планируют к выписке в ближайшие дни", - добавил Камалжан Надыров.

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