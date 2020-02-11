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Тараз. 10 февраля. Kazakhstan Today - После массовых беспорядков в Жамбылской области за медицинской помощью обратилось более 170 человек, передает Kazakhstan Today.

"Создан круглосуточный штаб на базе Министерства здравоохранения. Задача, поставленная министром здравоохранения, - координация работы медицинской службы на месте, минимизация потерь. На сегодняшний момент всего за медицинской помощью обратилось более 170 человек. В основном обращаются с незначительными травмами и ушибами. Всем была оказана необходимая первая медпомощь. Проведено множество операций различной сложности. Не обошлось без тяжелых травм, в основном это были огнестрельные ранения. В отделении реанимации в тяжелом состоянии все ещё находятся 14 человек (2 в Кордае и 12 в Алматы), за их жизни круглосуточно борются лучшие специалисты", - сообщил вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров.

Основная нагрузка пришлась на ЦРБ Кордая, именно в этом стационаре проводилась сортировка пациентов. Благодаря слаженной работе врачей и службы санитарной авиации, количество жертв удалось минимизировать. Так, после стабилизации состояния, в клиники Алматы переправлены на вертолетах санавиации 2 пациента. Ещё 17 пациентов были вывезены наземным транспортом (машины скорой помощи). Сегодня также планируется вылет вертолета для перевода ещё одного пациента", - проинформировал Надыров.

На подмогу врачам Жамбылской области из Алматы были направлены опытные специалисты - травматологи, нейрохирурги, сосудистые хирурги, анестезиологи и реаниматологи.

На сегодняшний день в стационарах находятся 43 пациента (13 в Кордае, 1 в Таразе, 25 в Алматы и 4 в КР), часть пациентов готовятся к выписке.

После получения сигнала о том, что часть пострадавших обратились в приграничные клиники Кыргызской Республики, было принято решение организовать перевод наших граждан в клиники Алматы. Для этого вчера с моим коллегой, руководителем Национального координационного центра экстренной медицины Б.Ж. Оспановым, и 11 бригадами скорой медицинской помощи выехали в Кыргызстан. После совместного осмотра с моим коллегой, вице-министром здравоохранения КР Каратаевым Мадамином Мусаевичем, были вывезены 9 пациентов из 13 госпитализированных (оставшиеся 4 пациента находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке)", - сообщил вице-министр.

Сейчас в районе ситуация стабилизировалась, люди возвращаются в свои дома. Работа продолжается", - отметил он.

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