В стационарах Алматы на карантине находятся 497 человек

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Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Вчера в Алматы состоялось заседание Общественного совета с участием представителей членов регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, общественности и представителей СМИ, где были рассмотрены меры, принятые президентом и правительством по недопущению завоза и распространения COVID-2019, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания внимание было уделено специальным превентивным мерам по недопущению проникновения и распространения коронавируса в Казахстан, разработанным с учетом признания Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нового коронавируса пандемией. Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями государственных органов. Члены правительства на пресс-конференции озвучили специальные превентивные меры.

В свою очередь, на территории Алматы реализуются усиленные меры санитарно-карантинного контроля. Решением акима города Бакытжана Сагинтаева создан Региональный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции не территории самого многочисленного мегаполиса.

Мы работаем над реализацией конкретных поручений президента, правительства и акима города, направленных на усиление мер по недопущению проникновения и распространения коронавируса в стране", - сказал Ержан Бабакумаров.

В Алматы с 13 марта вводится временный запрет на проведение массовых культурно-спортивных мероприятий, конференций, выставок. Усиливается санитарный режим в местах массового скопления, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы, аэропорты. Весенние каникулы в школах будут перенесены на период с 16 марта по 5 апреля. Высшие учебные заведения с 16 марта перейдут на дистанционное обучение. Дополнительно ограничительные меры затронут международные авиационные перевозки, будут объявлен запрет на въезд граждан страны 1, 2 категорий.

В целом на сегодняшний день на территории Алматы случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Меры превентивного характера проводятся, начиная с Международного аэропорта Алматы. Лица, прибывшие из неблагополучных стран по категории 1А (КНР, Иран, Южная Корея, Италия), подлежат обязательной карантинизации на 14-дневный период. Лица, прибывающие из стран категории 1Б (Франция, Германия, Испания) и 2 категории (Швейцария, Великобритания, Нидерланды) помещаются на домашний карантин на 14-дневный период. Контроль за лицами производится медицинскими сотрудниками. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. В случае проявления катаральных явлений лица подлежат обязательной госпитализации и в дальнейшем обследуются на наличие коронавирусной инфекции.

По состоянию на сегодня в Алматы на карантине находятся 497 человек. У всех состояние удовлетворительное, признаков вирусной инфекции не обнаружено.

Карантинные службы важны. В таких условиях карантин необходим для обеспечения и поддержания безопасности города. Находиться в карантине - это залог нашей безопасности", - отметил Ержан Бабакумаров.

С 1 февраля 2020 года в Алматы из зарубежных стран прибыли 12 тыс. человек. 99,9% лиц находятся под контролем медицинских работников. Работа по поиску и осмотру данных граждан в медорганизациях продолжается. При этом отмечено, что сокращение международных рейсов ведет к снижению миграции и уменьшению факторов риска завоза коронавируса.

Медицинские организации города готовы к выполнению своих функциональных обязанностей по недопущению распространения коронавирусной инфекции. С медицинскими кадрами города проведена подготовительная работа, медицинские сотрудники в полной мере готовы к реализации мероприятий по недопущению коронавирусной инфекции. Отмечено, что доступ к медицинским услугам и медико-санитарный контроль должны быть на высоком уровне.

Вместе с тем по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева разработан и утвержден "Алгоритм действий при возникновении коронавирусной инфекции среди населения".

На сегодня в мире случаи COVID-2019 зарегистрированы в 118 странах, 125 815 человек заражены инфекцией. Вместе с тем отмечается, что ситуация заражения коронавирусом контролируемы. Об этом свидетельствуют примеры КНР, Южной Кореи, где благодаря оперативно принимаемым мерам замедлились темпы распространения коронавируса.

В этой связи председатель регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров особо отметил роль общества и призвал общественность к пониманию и совместной работе по правильному разъяснению сути коронавируса и пользы профилактических мер.

Нам необходима сила общественного мнения, волонтерская поддержка для того, чтобы не только государственный, но и частный сектор приняли меры по усилению санитарных и профилактических мер. С 13 марта будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, проводимые за счет государства однозначно. По частным мы будем рекомендовать снижать количество участников. Официально предписания всем разосланы. Приостановлено проведения запланированных спортивных соревнований", - сказал Е. Бабакумаров.

Отмечено, что на фоне информационных волн и слухов о распространении коронавируса возник эффект инфодемии ("информационная эпидемия"), которая распространяется быстрее, чем коронавирус. Термин введен специалистами ВОЗ. Главный канал инфодемии - социальные сети. Так, в мире, особенно в странах распространения коронавируса, происходит "заражение сознания" общества страхом недоверия, что, в свою очередь, создает панику и снижает эффективность профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции настоятельно рекомендуется придерживаться следующих мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать места массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

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