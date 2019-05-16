В столице Казахстана ожидается похолодание

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - В среду в Нур-Султане ожидается дождь с переходом в мокрый снег, передает Kazakhstan Today.

15 мая в Нур-Султане ожидается переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в мокрый снег). Ночью и утром ожидается туман, ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью -1-3 градуса, днем +10+12", - сообщает "Казгидромет".

В четверг, 16 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью -1-3, днем +13+15.

17 мая в столице также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +1+3, днем +19+21.

Ранее сообщалось, что 14-16 мая 2019 года в Казахстане ожидается похолодание

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