Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - 14-16 мая 2019 года в Казахстане ожидается похолодание, передает Kazakhstan Today.

"После почти летней тёплой погоды в Казахстане похолодает. И связано это будет с холодными арктическими фронтами, смещающимися с Северного Урала. Уже в предстоящие сутки в северных областях, днём в центре ожидаются дожди, грозы, местами возможен град и резкое понижение температуры воздуха. После почти 30 градусной жары дневная температура воздуха понизится до 17-22, на крайнем севере до 8-13 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет".





По данным синоптиков, на востоке республики в ближайшую ночь возможен переход дождя в мокрый снег и похолодание до 0-5 мороза. На остальной территории Казахстана возможны кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температуры воздуха.

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