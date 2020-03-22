В столице Казахстана в четырех гостиницах развернут карантинный стационар

Решением Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану с 21 марта по 16 апреля 2020 года приостановлена деятельность центров обслуживания населения и спецЦОНов НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Нур-Султану на территории карантинной зоны.