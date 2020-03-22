В столице Казахстана в четырех гостиницах развернут карантинный стационар

Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - В столице Казахстана четыре гостиницы переоборудовали под карантинные стационары, сообщила руководитель столичного управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова.
В городе проведена работа по открытию карантинного стационара. Это в гостиничных комплексах Ramada Plaza, Hilton, гостиницы "Турист" и "Алау". В общем на 1200 койко-мест", - сообщила Кисикова в ходе брифинга.
Напомним, по городу Нур-Султану зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
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