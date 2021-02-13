В столице открылась персональная выставка казахстанского художника Камиля Муллашева

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в новом здании Первого Президента Республики Казахстан состоялась презентация каталога и торжественное открытие персональной выставки известного живописца, Заслуженного деятеля РК Камиля Муллашева, передает Kazakhstan Today.

На выставке "Художественный мир Камиля Муллашева" были представлены около 30 работ художника, созданных в период с 1974 по 2017 годы. Разные по жанру, стилю и настроению полотна раскрывают всю многогранность дарования их автора.

Камиль Муллашев является заслуженным деятелем РК, Народным художником Республики Татарстан, лауреатом Госпремии РК, Почетным членом Академии художества Казахстана, России, КНР, обладателем ордена "Парасат" (РК), обладателем ордена "Дуслык" (Татарстан).

Его работы выставлялись в салоне Гран-Пале (Париж), Третьяковской галлерее (Москва), Президентском центре культуры (Нур-Султан), Музее Первого Президента (Нур-Султан), Государственном музее искусств имени А. Кастеева (Алматы)

В настоящее время ряд работ Муллашева находится на государственном хранении в Библиотеке Елбасы.

Выставка продлится до 27 февраля 2021 года.

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