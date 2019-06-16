В субботу на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется сегодня на большей части Казахстана, на западе и юге республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге - пыльная буря, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, шквал, возможен град. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. В Павлодарской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 18 метров в секунду, возможен град.

В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду, возможен град. Ночью в Атырауской, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области порывы 23 метра в секунду. В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей, шквал, возможен град.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 метров в секунду, шквал, возможен град. В Костанайской области утром и днем местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства