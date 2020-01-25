В связи с ухудшением погодных условий отменены занятия в школах Нур-Султана для учащихся первой смены

"В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся первой смены: нулевых - двенадцатых классов и студентов первого, второго курса колледжа отменяются", - сообщили в управлении образования города Нур-Султан.
По данным РГП "Казгидромет", в столице 24 января сохраняется снег, метель, ветер юго-западный, 15-20, ночью порывы до 23 метров в секунду.
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