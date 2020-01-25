Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - В связи с ухудшением погодных условий отменены занятия в школах Нур-Султана для учащихся первой смены, передает Kazakhstan Today.

"В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся первой смены: нулевых - двенадцатых классов и студентов первого, второго курса колледжа отменяются", - сообщили в управлении образования города Нур-Султан.

По данным РГП "Казгидромет", в столице 24 января сохраняется снег, метель, ветер юго-западный, 15-20, ночью порывы до 23 метров в секунду.

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