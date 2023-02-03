02.02.2023, 12:44 31541
В Талдыкоргане десятки домов отключат от отопления из-за аварии
Фото: instagram/ete_ekb
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Талдыкорган. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане десятки домов отключат от отопления из-за порыва на теплотрассе, сообщает пресс-служба акимата города.
В 06.00 утра произошел порыв на теплотрассе Д700 мм по улице Желтоксан (рядом с улицей Медеу). В настоящий момент начаты работы по устранению аварийной ситуации. Предварительно от тепла будут отключены 67 МЖД, 34 ИЖС, 12 бюджетных организации в микрорайоне Самал, Мушелтой, Гарышкер, Жастар и центральная часть города", - сообщает акимат со ссылкой на КГП "ТалдыкорганТеплосервис".
Отмечается, что квартальные котельные работают в штатном режиме
Устранение аварии и возобновление подачи тепла планируется до конца сегодняшнего дня", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что десятки домов в Рудном остались без тепла.
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02.02.2023, 18:46 18786
В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам
56 подрядчиков без уважительных причин не завершили в срок 50 объектов на 15 миллиардов тенге
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Уральск. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ исполнения договоров о госзакупках за 2022 год, проведенный в Западно-Казахстанской области, показал, что каждый четвертый объект по госзакупкам не завершен. Об этом сообщил представитель филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжанов во время общественного совета.
Мы с коллегами-общественниками разработали вопросы и таблицы, запросили сведения у всех госорганов области. Особенно у тех, у кого миллиардные бюджеты. Однако наши запросы проигнорировали в правлении пассажирского транспорта и автодорог и в управлении энергетики и ЖКХ. То есть в статистике отсутствуют цифры этих управлений, это примерно 26 млрд и 1 млрд соответственно", - цитирует Ахметжана портал "Мой город".
По его словам, в прошлом году в области заключен 201 договор на 79,2 миллиарда тенге с 68 подрядчиками. Из них 37 - из других областей. Завершены работы по 66 объектам на сумму 14,3 миллиарда тенге. Не завершены 135 объектов на сумму 34,9 миллиарда тенге. Из них 85 объектов стали переходящими на 2023 год.
56 подрядчиков без уважительных причин не завершили в срок 50 объектов на 15 миллиардов тенге", - рассказал Ахметжанов.
В пример он привел на завершенный в срок капитальный ремонт школы села Раздольненское района Байтерек.
За 5 месяцев ТОО "ГрадСтройСервис" не отремонтировало школу за 250 миллионов, сделана половина работы", - заявил общественник.
При этом, по его словам, те работы, которые сделаны, нельзя назвать качественными. Сейчас на объекте приостановлены строительно-монтажные работы и проводится корректировка проектно-сметной документации.
Ранее ТОО "ГрадСтройСервис" подверглось критике от акима области Наримана Турегалиева.
Главу региона возмутило, что в области затягивается строительство домов и социальных объектов, среди которых печально известная школа для одаренных детей № 8. Учебное заведение третий год на замке. Здание было признано аварийным, и в нем собирались сделать ремонт. Для этого учеников перевели в среднюю школу № 37. До сих пор в закрытом учебном заведении ничего не делается. Ученики даже попросили помощи у президента", - пишет сайт.
Ранее сенатор Андрей Лукин раскритиковал работу Комитета государственного аудита. По его словам, обязательные камеральные проверки не проведены по более чем 3 тысячам госзакупок на сумму около 300 млрд тенге.
За 8 месяцев прошлого года в Казахстане выявлено 27 признаков картельных сговоров на госзакупках, когда предприятия выступали друг для друга подрядчиками и субподрядчиками по исполнению договоров.
В мае прошлого года зампредседателя Антикора Улан Саркулов рассказал, что закрытость процедуры некоторых закупок является причиной коррупции. По его словам, закрывая закупку грифом "ограниченное распространение информации", заказчик фактически вводит ее в коррупционное поле.
В пример он привел случаи, когда в некоторых регионах под видом социально значимых мероприятий, которые должны быть направлены на благотворительность, фактически закупались концерты, зрелищные шоу и частные авторские вечера.
Только в рамках одного региона на эти цели затрачено порядка 1,7 млрд тенге", - подчеркнул Саркулов.
02.02.2023, 17:15 21591
Сенатор: Цифровой аутизм - болезнь XXI века
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанским детям грозит цифровой аутизм, такое мнение высказал сенатор Нурторе Жусип.
Депутат отметил, что признаки цифрового аутизма начинают отмечать во всем мире, в том числе и в Казахстане.
Дети теряют память, зрение и речь из-за длительного использования смартфонов. Им сложно самостоятельно мыслить, воспринимать длинные тексты, обращать внимание на окружающий мир", - заявил сенатор.
По его словам, неправильно противопоставлять гаджетизацию и современные технологии. В связи с этим депутат предложил родительским комитетам в школах и детских садах, а также общественным организациям активно рассказывать о вреде кибермании.
Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос заявил, что компьютеризация обучения привела к ухудшению зрения казахстанских школьников. Результаты медосмотров, проведенные в разных регионах страны, показывают, что на первом месте находится патология органов зрения (в 2021 году ее диагностировали у 60 490 школьников, в 2020 - у 22 795 школьников). Основными причинами ухудшения зрения, по мнению Тугжанова, являются приобщение их к информационным технологиям, компьютеризация обучения - увеличение учебной нагрузки, связанной с активным использованием гаджетов и мобильных телефонов, чрезмерные информационные нагрузки через социальные сети мобильных устройств, нарушение гигиены зрения и несоблюдение зрительного режима.
Дополнено 02.02.2023, 18.22
По мнению профессора неврологии Рината Гимранова, развитие цифрового аутизма - обратный эффект беспрепятственного доступа к массиву информации.
Он перечислил признаки развития цифрового аутизма:
- чрезмерная привязанность к смартфону, браслету, лэптопу и интернету, постоянное стремление заглянуть в Сеть не затем, чтобы узнать конкретную информацию, а по привычке - это уже явные проявления сформировавшейся зависимости. Семья не общается друг с другом, а смотрит в гаджеты;
- постоянная потребность проверять социальные сети. Палец тянется к экрану даже в моменты, когда вы общаетесь с друзьями или родными;
- много времени проводите в интернете, теряете контроль за временем, не замечаете его течения;
- человеку комфортнее общаться в мессенджерах, чем в реальности, лицом к лицу. Причем использование программ для переписки превалирует даже над звонками по телефону;
- легко отказываетесь от общения с человеком, если ради этого требуется подстраиваться под особенности его характера, образа жизни. Другими словами - неприемлемо на шажок выйти из собственной зоны комфорта;
- не испытываете эмпатии (сопереживания). Неспособны определить, что чувствует человек без конкретных указателей (эмодзи или слов) в определенной ситуации, не испытываете потребности понимать чужие эмоции;
- люди становятся легко заменимы. Вы не испытываете неприятных эмоций, если приходится прервать с кем-то отношения, так как его легко заменить другим человеком;
- в быту, повседневной жизни происходит мало запоминающихся событий, нет каких-то увлекательных, интересных дел.
При этом люди склонны отрицать наличие проблемы. Чтоб доказать правоту, близким можно установить на гаджет приложение, которое ведет учет времени пользования девайсом. Объективные цифры могут оказать на человека вразумляющее действие.
Последствия
Главная проблема развития цифрового аутизма - это потеря уровня интеллекта, мозг как бы перестает соображать. Человек глупеет, теряя связи с обществом, отработанный навык взаимодействия с окружающими людьми. Часть нейронов просто перестает быть задействована в регулярной работе головного мозга, а потому за ненадобностью деградирует, отмирает", - пишет ученый.
Второе негативное последствие, и наиболее распространенное, - чувство одиночества. Находя большое количество общения в сети, мы теряем его в реальной жизни. Это приводит не просто к исчезновению умения общаться вживую, но и к возникновению постоянного чувства неудовлетворенности собой и общением.
В большинстве случаев люди, активно поддерживающие взаимоотношения через социальные сети, практически не способны общаться на том же уровне, встретившись вживую.
Отсутствие живого общения с людьми - это исключение из жизни одного из основных тренажеров нашего мозга, позволяющего добиваться максимальной эффективности", - говорится в статье.
02.02.2023, 14:22 29721
Сенат одобрил закон по вопросам регулирования трудовых конфликтов
Законопроектом определены условия, при которых работники могут проводить забастовки
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в ходе заседания сената депутаты рассмотрели и одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов".
Отмечается, что документ был разработан для совершенствования законодательства по вопросам регулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов. Поправки коснутся деятельности согласительной комиссии, уточнения роли профсоюзов в решении коллективных трудовых споров, а также условий, при которых могут быть проведены собрания или предупредительные забастовки, и других соответствующих вопросов.
Глава государства неоднократно поднимал вопрос о необходимости дополнительного регулирования правоотношений, связанных с трудовыми спорами. Разработанный в соответствии с этим закон нацелен на совершенствование отечественного законодательства. Использование альтернативных способов разрешения споров является одним из важных направлений развития правовой политики. Закон способствует изменению порядка рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Также будет усилен статус согласительных и примирительных комиссий. Считаем, что новые нормы придадут импульс усилению защиты прав работников и снижению трудовых конфликтов", - подчеркнул председатель сената Маулен Ашимбаев.
Кроме того, в ходе заседания сенаторы рассмотрели и одобрили закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года".
Протокол направлен на решение вопросов, связанных с деятельностью пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза. Законом предлагается закрепление на уровне международного договора порядка, этапов и сроков проведения совместных контрольных мероприятий, механизма устранения выявленных нарушений, а также организационных вопросов взаимодействия участников проверки.
Также рассмотрен вопрос повестки дня - представление Центральной избирательной комиссии РК о досрочном прекращении полномочий депутата Каримовой Гульмиры Раинбековны в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан.
В своем выступлении Маулен Ашимбаев от себя лично и от имени палаты еще раз выразил соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны. Он отметил, что Гульмира Каримова внесла значительный вклад в развитие Северо-Казахстанской области и национальной системы образования.
Напомним, новоизбранный сенатор Казахстана Гульмира Каримова скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет.
02.02.2023, 11:48 34456
Жамаубаева спросили, кто приватизировал Национальный научный медцентр
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента журналисты спросили заместителя премьер-министра - министра финансов Ерулана Жамаубаева, кто приватизировал Национальный научный медцентр, о котором на совещании по развитию Астаны говорил президент РК Касым-Жомарт Токаев.
У нас есть комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, чтобы мы пересмотрели комплексный план и еще раз, так скажем, на предмет социальных объектов, чтобы такие объекты не подпадали в комплексный план, чтобы никто не приватизировал. На этот счет у нас есть специальная рабочая группа. Я уже поручения дал, будем выявлять", - заявил Ерулан Жамаубаев.
По его словам, в основном это коммунальные предприятия.
Области нам дают заявку, и мы включаем в комплексный план. Мы будем сейчас пересматривать. В прошлом году мы около 200 компании уже исключили, которые ориентированы на решение социальных вопросов", - добавил он.
На вопрос одного из представителей СМИ, кто приватизировал медцентр, глава министерства ответил: " Давайте, я уточню".
Напомним, на совещании по развитию Астаны президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек.
Алихан Асханович, пора в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций", - сообщил он.
01.02.2023, 16:38 76906
Численность населения Казахстана приближается к 20 миллионам
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения Казахстана на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человек, сообщает Бюро национальной статистики АСПР РК.
Из них городское население составило - 12 208,2 тысячи, сельское - 7 556,7 тысячи человек", - проинформировали в бюро.
Отмечается, что численность населения выросла за счет естественного прироста на 268 791 человека, сальдо миграции отрицательное - -6946.
По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 261 845 человек", - добавили в бюро.
Ранее сообщалось, что численность населения Казахстана на 1 сентября 2022 года составила 19 666,8 тысячи человек.
01.02.2023, 11:21 85841
В "Отбасы банке" опровергли информацию о выплате 116 тысяч тенге от государства
В банке просят верить только официальным источникам
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В интернете распространилась ложная информация о том, что можно получить 116 680 тенге от государства при поддержке "Отбасы банка".
Мошенники утверждают, что каждый гражданин РК, имеющий трудовой стаж более десяти лет, может получить трудовой вычет на действующие счета "Отбасы банка". Злоумышленники просят отправить слово "Привет" на WhatsApp по ссылке.
Просим для вашей безопасности не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться личными данными и верить только официальным источникам банка. Будьте бдительны, всегда проверяйте информацию только из официальных источников банка", - обратили в пресс-службе "Отбасы банка".
01.02.2023, 10:47 87686
Предпринимателям Актобе необоснованно затягивали продление сроков аренды земель Дополнено
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Актобе. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Антикоррупционной службы по Актюбинской области выявил необоснованное затягивание рассмотрения заявлений сроков аренды земельных участков в городе Актобе, сообщает пресс-служба Антикоррупционного ведомства.
В ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что в отдел земельных отношений города с ноября 2022 года по настоящее время от местных предпринимателей поступило 30 заявлений на продление аренды ранее выданных земельных участков.
Хотя бизнесмены города имели полное право продлить договор аренды участков на новый срок при условии надлежащего исполнения обязанностей и неизменности границ земельного участка. Таким образом, отдел земельных отношений создавал искусственный барьер для ведения добросовестного бизнеса", - пояснили в пресс-службе.
Антикоррупционная служба по Актюбинской области внесла рекомендации по устранению административных барьеров акимату. После чего продление аренды земельных участков для обратившихся предпринимателей было одобрено.
Дополнено 01.02.2023, 12.05
В Северо-Казахстанской области акимат создавал административный барьер для бизнеса. В Кызылжарском районе с ноября 2022 года теплицу не подключали к электричеству.
24 января в департамент Антикоррупционной службы по СКО с жалобой на действия местного исполнительного органа обратился предприниматель. В ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что руководитель ИП столкнулся с административным барьером при подключении к сети электроснабжения для коммерческого объекта. Территориальное подразделение Антикора провело встречу с районным отделом архитектуры. Выяснилось, что законных оснований для отказа в подключении к сети не было", - рассказали в Антикоре.
На данный момент разрешение на подключение к электроэнергии выдано.
Напомним, предпринимателям Семея незаконно отказывали в подключении к отоплению.
01.02.2023, 09:09 76536
В Карагандинской области из-за дорогих кормов сельчане вырезают скот
Фермеры жалуются, что держать коров, лошадей и баранов стало невыгодно
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Караганда. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сельчане вырезают скот в Карагандинской области. Идти на этот шаг их вынуждают слишком дорогие корма для животных. О своем бедственном положении уже заявили около 30 фермеров Бухар-Жырауского района.
Держать коров, лошадей и баранов стало невыгодно. Потому от хозяйства люди отказываются целыми подворьями, сообщает Astana.tv.
Сейчас все держат лошадей, надеются, что будут сами в степи пастись. Но в этом году земля замерзла. Был дождь, таяние, потом снег. Мороз. И лошадям не найти траву. И автоматически подорожал кумыс. Мы подняли цену на кумыс, было 1300, стало 1500. А коров мы и вовсе не держим. Невыгодно. Молоком и мясом корова себя не оправдает", - говорит фермер Каршыга Муздыбаев.
По данным телеканала, обычные отруби для фермеров сейчас на вес золота. Если раньше за один мешок отдавали 1400 тенге, то сейчас все 2000 тенге.
Десятки фермеров пришли просить помощи у местного акимата. Некоторые уже зарезали своих коров. Скот себя не оправдывает. Заводы закупают молоко всего за 120 тенге за литр. Тогда как в городских магазинах продукт стоит уже в три раза дороже. Основная разница идет в карман перекупщикам, уверены собравшиеся.
Для чего мы скот держим? Вот зарезали, сдали. В день 8 мешков отрубей выходит. Пришлось зарезать, сдать. 8 голов держал, но всех сдал", - рассказал фермер Айбек Мукушев.
В управлении сельского хозяйства области объясняют, что снизить цену на корма они не могут. Мол, стоимость диктует рынок.
Перерабатывая одну тонну пшеницы, получая 240 кг отрубей, мелкомбинаты не разбогатеют. Они нам говорят, что подорожала мешкотара, перевозка, рабочая сила. И мукомолы вынуждены были поднять цены на корма", - говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства региона Сырым Бошпанов.
Субсидии, финансовая помощь от государства может быть только крупным фермерским хозяйствам, отмечают в управлении. Выход один - объединяться в сельхозкооперативы. Но стоит ли овчинка выделки? Вопрос остается открытым.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса.
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