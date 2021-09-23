В Талдыкоргане установлен памятник к 20-летию областного центра

ТАЛДЫКОРГАН. 22 СЕНТЯБРЯ - К 20-летию областного центра в Талдыкоргане установили памятник "Аяулы алакан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Талдыкоргане состоялось торжественное открытие скульптурной композиции "Аяулы алакан", символизирующей подвиг медицинских работников в борьбе с COVID-19 и непростые условия затянувшейся пандемии. Мероприятие символично приурочено к 30-летию Независимости страны и 20-летию переноса областного центра в город Талдыкорган.

Композиция "Аяулы алакан" представляет собой, две ладони, бережно окруживших молодое деревце. Авторы скульптуры, в числе которых выступил аким Алматинской области Амандык Баталов считают, что скульптура является актуальной в настоящее время и останется такой же для будущего, как вечная благодарность людям, спасающим жизни.

Этот памятник, символизирует очень трудный этап нашей жизни и одновременно мы славим героизм медиков, не жалеющих своих жизней ради спасения жизни других людей. По сей день наши медицинские работники трудятся на передовой в красной зоне. К сожалению, кого-то из них не стало, не стало, потому что они были на боевом посту... Верю: несмотря на потери и трудности, мы вместе победим пандемию и все другие трудности и проблемы", - сказал глава региона.

Также Баталов отметил работу системы здравоохранения области, которая полтора года работает в усиленном режиме.

Скульптуру установили в микрорайоне Восточный, рядом с модульной инфекционной больницей. Высота скульптуры 1,2 метра, длина 3,8 метра, ширина - 2,8 метра, а выполнена она из бронзы.

Также стало известно, что в честь празднования 20-летия областного центра "Jetisy media" сняли видеоролик о героях Талдыкоргана. В ролике представлены люди, которые рискуя своей жизнью, спасли жизни людей: медработники, полицейские, пожарные, спасатели и другие.

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