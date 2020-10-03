Темиртау. 2 октября. Kazakhstan Today - В Темиртау к 75-летию города открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Современное здание с залами для различных видов спорта возвели по поручению Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

Строительство объекта началось в 2019 году на средства компании "АрселорМиттал Темиртау". В просторном помещении одновременно могут заниматься 320 человек. Здесь есть залы для борьбы, футбола, баскетбола, боксёрский ринг и трибуны для зрителей.

Новый ФОК посетили аким Карагандинской области Женис Касымбек, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир и руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев.

Это современный хороший объект, который даст импульс развитию массового спорта. Спортивная молодёжь сможет удовлетворить свои потребности и амбиции. В будущем таких примеров социальной ответственности бизнеса должно стать больше", - сказал Женис Касымбек.

Он сообщил, что в следующем году начнётся капитальный ремонт стадиона "Металлург" в Темиртау. Для этого в бюджете области уже заложены необходимые средства.

Ещё одним подарком к юбилею города стал открытый теннисный корт на территории городского парка культуры и отдыха. Его преподнесла компания "Имсталькон".

Совет деловых женщин Темиртау также не остался в стороне. Бизнес-леди подарили городу яблоневый сад. Участие в его закладке принял Женис Касымбек. В юбилей Темиртау высадили более 30 молодых деревьев.

Я думаю, традиция высаживать деревья и украшать таким образом родной город в его день рождения у нас приживётся. Очень надеюсь, что этот сад станет одним из любимых мест для прогулок темиртаусцев", - сказала председатель Совета деловых женщин Темиртау Марина Шиллер.

В этот же день аким области встретился с соратниками Лидера нации Куанышем Омашевым, Ниной Вахитовой, Токтарханом Искаковым, Ермеком Толеубаевым и Виктором Никоновым. Они обсудили перспективы развития города.

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