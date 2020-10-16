В трех областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 октября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, днем местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Днем 16 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Днем 16, сутки 17 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем 17 октября порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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