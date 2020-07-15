В трех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

14 июля. Нур-Султан. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в трех регионах, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие три дня, с 15 по 17 июля, в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

15 июля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду.

В Караганде и Жезказгане 15 июля ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 75-80%.

В Западно-Казахстанской области 15 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный, местами до 15-20 метров в секунду.

Днем 15 июля в Уральске прогнозируют грозу и град. Ветер юго-восточный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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