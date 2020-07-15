Система Orphus

В трех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

14.07.2020, 13:51 6724
В трех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
14 июля. Нур-Султан. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в трех регионах, передает Kazakhstan Today.
 
В ближайшие три дня, с 15 по 17 июля, в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.
 
15 июля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду.
 
В Караганде и Жезказгане 15 июля ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 75-80%.
 
В Западно-Казахстанской области 15 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный, местами до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 15 июля в Уральске прогнозируют грозу и град. Ветер юго-восточный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая