В Туркестанской области обнаружили превышение консерванта в энергетике

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Превышение допустимой нормы консерванта установили, когда брали пробы. Допустимая норма не должна превышать 150 миллиграмм на литр, а в некоторых напитках же специалисты выявили его больше на 20 грамм", - сообщает otyrar.kz.
По словам специалистов, большое количество бензоата натрия может привести к циррозу печени, почечной недостаточности, что влияет на нервную систему. Партию с превышением консерванта изымают. Но вряд ли удастся найти ее всю.
Наши специалисты отобрали несколько проб из разных партий, обнаруженная концентрация вещества составляет 163-173 миллиграмм на литр. Владельцам торговых магазинов выдано предписание об исключении с торговых полок и устанавливаются поставщики данной партии", - рассказала руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области, Мадина Бейбыткызы.
Бренд энергетического напитка не сообщается.
Специалисты подчеркивают, что напиток вызывает зависимость и рекомендуют вместо энергетиков употреблять натуральный сок или воду. А для бодрости вместо "батарейки" выпить чашку натурального кофе.